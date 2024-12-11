港鐵變健身室？大叔狂做引體上升！影片瘋傳網民嘲：時間管理大師

多做運動身體好，但也要在合適場地進行。有網民在網上發布影片，指在港鐵內有四眼大叔於乘客座位上的橫杆做引體上升。從影片可見，身穿運動裝的大叔，滿身大汗不斷做引體上升，他前面的座位沒有乘客，未知他進行了多久。



短短數秒影片引來網民議論紛紛，有人鬧大叔「壞榜樣」，有人嘲諷他「時間管理大師」、「使乜去健身室啫」、「有時啲人知道一定有人會拍片，所以專登做啲嘢出嚟show off（炫耀）下」。



大叔在港鐵車廂中做引體上升，樓主拍下影片公審。（影片截圖）

有網民在Facebook群組「馬鞍山之友2.0」發布影片，寫上「阿伯真係身壯力健」。影片顯示，在港鐵車廂中，有身穿白色T恤、黑色短褲及波鞋大叔，於沒有乘客的座位上的橫杆扶手，奮力地做引體上升，而他做到汗流浹背，令白色T恤變成半透明。

由於影片開始時他已在做引體上升，數秒影片只拍到他做了2下引體上升，不知這名強健大叔最終持續做了多久。

網民鬧大叔成「壞榜樣」

影片一出引來不少網民議論，有人鬧大叔行為幼稚，成了孩子「壞榜樣」、「有時啲人知道一定有人會拍片，所以專登做啲嘢出嚟showoff（炫耀）下」。

有人則嘲諷他「使乜去健身室啫」、「時間管理大師」、「要有心，度度都可以係Gym（健身）房」、「我最期待嘅畫面都冇出現，期望佢拉爛咗成個『砰』一聲……你懂的」。也有人批評大叔動作不當，「唔得正宗，每1下雙手都要垂直晒先至再上」。