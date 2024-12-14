越臭越愛！男友摸女友一位置後忍不住狂聞手指 網民：臭香臭香的
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
「越臭越上頭！」一名台灣男網友在Dcard發文表示，自從摸完女友的耳洞，聞到一股臭味後，就意外地上癮了：「那味道好像有魔力一樣，雖然臭但又令人忍不住想聞。」沒想到貼文曝光後，也釣出一票人贊同：「是油脂分泌物哦，臭香臭香的！」
【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇
+4
原PO日前發文指出，某天晚上女友趴在床上滑手機，他對對方的耳洞很好奇，就摸了一下，後來自己一邊吃零食一邊看影片，突然聞到手指臭臭的，在確定不是食物的味道後，就很納悶到底摸到什麼，經確認原來是女友耳洞的味道，他不禁直呼：
「跟屁屁味道一樣很上頭，難怪女友每次卸下耳環時，她都會聞個兩三下！」
「就像我們吃臭豆腐一樣，越臭越上頭啊！」
貼文曝光後，網友紛紛表示：
「忘不掉的味道」
「謝謝你讓我知道我不孤獨」
「我以前耳前廔管還沒開掉的時候也很喜歡聞那個味道，很臭但越聞越上頭」
「我AirPods拿下來的味道也是這樣」
「我掏耳垢也會聞下，但只限於自己」
「我上次肚臍發炎，挖出來一坨也是那個味道，濃郁十倍聞得超爽」。
【相關圖輯】食一生果可令女生私處香噴噴？食蘆筍則發臭？醫生憂恐有反效果（點圖放大瀏覽👇👇👇）
【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇
+3
不過也有網友說：
「耳洞還是要定期清潔啦！有專門的耳洞清潔用品」
「耳洞會發炎，要多關心伴侶」
「我到底看了什麼」
「聽起來滿噁心的，不過原PO喜歡就好」。
【相關圖輯】男友習慣用「一物品」漱口後吞下 女子覺嘔心 網民睇法兩極化（點圖放大瀏覽👇👇👇）
【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇
+5
行人路活春宮！裸體男女當街激戰 路人圍罵繼續性交 揭詭異內情男友瞓覺散發「屍臭味」？她嘆刷牙都冇用 網友指或是「這原因」想嫁個有錢人？網民羨慕靚女更易晉身上流 實情呢個條件先係關鍵最臭求婚？男生持鮮花女廁跪地求婚 女友肚瀉傳聲響 場面糗大了人渣！性侵虐待6歲孫女13年 懷孕迫就地墮胎 獸祖父下場絕了真心話大冒險輸了「被罰性交」！男帶女到酒店廁所照做 下場慘了
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】