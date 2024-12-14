越臭越愛！男友摸女友一位置後忍不住狂聞手指　網民：臭香臭香的

「越臭越上頭！」一名台灣男網友在Dcard發文表示，自從摸完女友的耳洞，聞到一股臭味後，就意外地上癮了：「那味道好像有魔力一樣，雖然臭但又令人忍不住想聞。」沒想到貼文曝光後，也釣出一票人贊同：「是油脂分泌物哦，臭香臭香的！」



【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 4

原PO日前發文指出，某天晚上女友趴在床上滑手機，他對對方的耳洞很好奇，就摸了一下，後來自己一邊吃零食一邊看影片，突然聞到手指臭臭的，在確定不是食物的味道後，就很納悶到底摸到什麼，經確認原來是女友耳洞的味道，他不禁直呼：

「跟屁屁味道一樣很上頭，難怪女友每次卸下耳環時，她都會聞個兩三下！」

「就像我們吃臭豆腐一樣，越臭越上頭啊！」



貼文曝光後，網友紛紛表示：

「忘不掉的味道」

「謝謝你讓我知道我不孤獨」

「我以前耳前廔管還沒開掉的時候也很喜歡聞那個味道，很臭但越聞越上頭」

「我AirPods拿下來的味道也是這樣」

「我掏耳垢也會聞下，但只限於自己」

「我上次肚臍發炎，挖出來一坨也是那個味道，濃郁十倍聞得超爽」。



【相關圖輯】食一生果可令女生私處香噴噴？食蘆筍則發臭？醫生憂恐有反效果（點圖放大瀏覽👇👇👇）

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 3

不過也有網友說：

「耳洞還是要定期清潔啦！有專門的耳洞清潔用品」

「耳洞會發炎，要多關心伴侶」

「我到底看了什麼」

「聽起來滿噁心的，不過原PO喜歡就好」。



【相關圖輯】男友習慣用「一物品」漱口後吞下 女子覺嘔心 網民睇法兩極化（點圖放大瀏覽👇👇👇）

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 5

延伸閱讀：

陳傑憲開金口對唱周杰倫 3.8萬人心臟爆擊融化了

前主播薛楷莉骨折考上護理師！每周只上3天班領高薪

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】