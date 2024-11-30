研究揭「家裡一狀況」恐扼殺性慾　專家建議事前這樣做性愛更專注

國外研究指出，雜亂無章的空間可能會扼殺性慾，建議發生性行為前花5分鐘整理雜物；索要過多擁抱也可能產生負面影響，容易讓伴侶更加疏離。



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《衛報》、《紐約郵報》報導，性教育家布朗（Portia Brown）表示：

「研究顯示，雜亂會扼殺性慾。凌亂而無組織的空間會引起壓力，這對我們的性生活並不好。你可能會發現自己在想：『為什麼我還沒把那些衣服收起來？』而不是專注在享受上。」



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男性性愛教練費瑟（Cam Fraser）認為，臥室應該像是一個「小避難空間」（little sanctuary），遠離壓力和干擾，這樣你才能在其中感到放鬆，並準備好親密接觸。他建議，在發生性行為前花5分鐘整理雜物：

「如果你的床上有髒衣服，或者要收拾的衣物，至少把所有東西放進櫃子裡，關上門，整理好床鋪，在床上不要討論購物清單或接送孩子的事情。」



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另外，如果其中一方不斷想要更多擁抱，另一半可能會開始感到窒息。越是追求，另一個人就越是會退縮所有的身體親密，包括性，導致兩個人都感到更加疏離。

關懷（Relate）的性與關係治療師西爾弗曼（Natasha Silverman）說，擁抱沒有正確的方式或次數，發生這種情況也沒什麼不對，因為一些伴侶可能會發現，在一段關係中，他們越是感到舒適，就越不想擁抱，甚至不想做愛，這就是所謂的：

「親密-慾望悖論（intimacy-desire paradox）。」



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西爾弗曼建議，為了避免這種情況，當你主動與伴侶擁抱時，要問：

「這樣可以嗎？你喜歡這樣嗎？」



如果注意到你對擁抱的渴望正在引起緊張，後退一步，給你的伴侶更多的空間來追求你。

國外研究指出，雜亂無章的空間可能會扼殺性慾。（unsplash＠blinky264）

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