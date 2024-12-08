男友瞓覺散發「屍臭味」？她嘆刷牙都冇用 網友指或是「這原因」
撰文：聯合新聞網
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你的「口氣」清香嗎？
一名女網友分享，近期發現只要男友睡著後，呼吸就會散發「屍臭味」，常常睡夢中會被臭醒，但只要男友醒著就很正常，讓她相當不解。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
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這名女網友在台灣Dcard以「男友睡覺就會有屍臭（他是活人）」為題，指出男友平常沒有口臭問題，但每當熟睡後，嘴巴就會散發超級噁心的「屍臭味」，像是老鼠死掉的屍臭一樣，就連隔一段距離，都可以聞得到。
這名女網友進一步說明，男友平時都有注意口腔清潔，醒著交談的時候，嘴巴也沒有臭味，但實在搞不懂為何睡著就變很臭，就連自己也常常在睡夢中被臭醒，讓她崩潰直言，
「牙膏、漱口水都用過，也沒有效果，到底是怎麼回事？」
貼文一出後，不少網友都笑稱，
「完了，要變殭屍了」
「男友可能是殭屍」
「他可能是屍皮鬼，妳男友姓陸嗎？」
「床頭放一下護身符」
「記得糯米不能摻到黏米」
「準備10斤糯米，注意千萬不要蒸，均勻撒在你跟他的中間」
「多吃糯米」
「記得撒米、撒鹽」
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不過，也有部分網友出實用建議，指出，
「感覺八成是腸胃問題」
「消化道有問題加嘴巴乾燥，可以中醫調理看看」
「先去耳鼻喉科求診，可能是扁桃腺結石」
「鼻竇炎病患也會有這種問題」
「我爸是肝癌，一樣有那種味道」
「我爸當年也是鼻咽癌，一樣會有肉腐爛的臭味」
「多喝仙草茶、綠豆湯、牛奶、椰子水、退火解毒」
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】