行人路活春宮！裸體男女當街激戰　路人圍罵繼續性交　揭詭異內情

【活春宮／不雅影片】白天化人之下，這對情侶公然在路中「愛愛」？網上瘋傳1段影片，指阿根廷1對年輕情侶裸露身體在行人路當眾上演「活春宮」，就算有途人上前勸阻亦懶理，繼續旁若無人地「激戰」。最終驚動警方介入，2人因公然猥褻罪被捕，目前暫時獲釋。不過，警方調查時發現了另有詭異內情。



網上瘋傳1段影片，指阿根廷1對年輕情侶大白天在行人路脫得全裸，當眾上演「活春宮」，就算有途人上前勸阻亦懶理。（影片截圖）

全裸男女行人路上演活春宮

綜合當地媒體報道，事發11月30日下午，地點在阿根廷聖菲省羅薩里奧市聖胡安十字路口，當時是日間，1名24歲男子與1名24歲女伴在行人路公然親熱，其中男方脫至全裸，女方則半裸，身旁似有鞋子及衣物，隨即就地進行性行為。

該對男女在行人路上公然上演「活春宮」，其中男方脫至全裸，女方則半裸，就地進行性行為。（影片截圖）

無視途人勸阻繼續性交

該對男女在光天化人之下當眾裸露身體親熱，途人目擊事件十分震驚，有人上前勸阻，斥責2人行為不當，但男女不但未有停止，更表現出挑釁態度，繼續性交。途人忍無可忍，立即報警求助。

途人目擊事件震驚，有人上前勸阻，但該對男女不但未有停止，更表現出挑釁態度，繼續性交。（影片截圖）

男女被捕 警調查揭詭異內情

警員到場後依「公然猥褻罪」拘捕2人，調查後發現男方的家距離事發地點只有幾米，對2人不回家親熱，反而在路中公然性交感到奇怪。據報2人被捕時神智不清，懷疑受到毒品影響，目前已暫時獲釋放。