14歲仔玩跳樓機拋出！30米高空墮斃　家屬獲賠24億　揭2原因奪命

美國有遊樂場的機動遊戲發生遊客墮斃事故。2022年當地1名14歲少年與朋友到佛羅里達州主題樂園遊玩，當他坐上俗稱「跳樓機」的自由落體機動遊戲，該遊戲最高可升至約400英呎（約120米），但少年在下降途中被拋出，墮地後重傷身亡。當局事後調查事故原因，原來少年體重達383磅，較該機器的體重上限超出逾100磅，而少年座位的安全桿感應器出了問題，錯誤顯示已經鎖好，少年在玩遊戲時甚至跟同伴說「這東西（安全桿）在動」，結果發生悲劇。



家屬其後控告機動遊戲製造商索償，於2024年12月獲賠償3.1億美金（約24億港元），而涉事的機動遊戲已被拆除，少年的母親則表示會將賠償金成立獎學金，以幫助有需要的學生，讓兒子遺愛人間。



佛羅里達州ICON Park內的跳樓機發生奪命事故，1名14歲少年被拋出墮下身亡。（網上圖片）

14歲少年玩跳樓機被拋出身亡

綜合外媒報道，奪命事故發生於2022年3月23日，14歲美國少年泰爾桑普森（Tyre Sampson）與朋友到佛羅里達州奧蘭多ICON Park遊玩，其間玩俗稱「自由落體」的跳樓機，惟途中被拋出不治。

當局事後調查得知，涉事跳樓機的乘客體重上限287磅，身為高中欖球好手的桑普森體重卻達383磅，即超出上限達96磅，但工作人員沒有阻止桑普森登上機動遊戲，而且未有固定好安全桿，當機器從約400英呎高空下墜，桑普森從約120英呎位置飛出座位，然後墮下重摔在地面。工作人員立即停止機器及召喚救護車，惟桑普森送院搶救後證實不治。

泰爾是校內欖球好手，體重達383磅。（fb圖片）

泰爾是校內欖球好手，體重達383磅。（fb圖片）

家人向機動遊戲的製造商提告索償

桑普森朋友的父親目睹事發經過，他向警方指桑普森墮地時最初仍有呼吸，但已沒有任何反應，沒料到會釀成死亡事故。桑普森的家人對痛失摯親十分悲痛，事後向涉事機動遊戲的製造商提告，並以現場員工沒有為桑普森量度體重，以及安全桿感應出問題等理由，要求製造商賠償，官司糾纏2年後，終獲陪審團判定可獲賠3.1億美金。

桑普森母親妮凱亞將把賠償用作成立獎學金，幫助有需要的學童。（fb圖片）

死者母親稱成立獎學金助其他學童

桑普森母親妮凱亞（Nekia Dodd）接受訪問表示，「我不希望任何父母再遭遇到同類事件，失去孩子對世上任何父母來說都是非常糟糕的事，我已無法觸摸、擁抱、親吻孩子，一切都只能留在回憶中」。她稱會將賠償用作成立獎學金，幫助有需要的學童，並與官員商討推動法案，加強當地所有機動遊戲設施安全要求及相關訓練。死亡事故後，美國州政府已下令關閉涉事設施，其後安排拆除。

（綜合）