悲傷倫常命案！完美丈夫把妻丟下14樓亡　殺妻後自首　揭心酸原因

台灣發生倫常悲劇，1名73歲林姓丈夫，從14樓住家把妻子丟下樓，令妻子當場死亡。林男殺害妻子後到警署自首，目前依「殺人罪」被捕。據報道，林男妻子2年前患罕見病水腦症，生活無法自理，需要長期照顧（長照），但林男最近因身體不好想申請「長照」幫忙，妻子卻堅持要林男親自照顧，經過5個月僵持，林男不堪重壓導致事件。



台灣發生倫常悲劇，1名73歲林姓丈夫，從14樓住家把妻子丟下樓，令妻子當場死亡。（ettoday圖片）

人夫殺妻後自首

長期照顧患病的親人甚至另一半，壓力難以想像。綜合台灣媒體報道，事發12月9日上午8時許，居於新北市新莊區的73歲林男，把68歲邱姓妻子從床抱已，於14樓住家將妻子丟下樓，妻子倒臥血泊當場死亡。林男殺妻後冷靜10分鐘，到住家附近警署自首，目前依「殺人罪」被捕。

林男殺妻後到警署自首。（ettoday圖片）

據報，林男曾是建築師，與妻子結婚近40年，經濟狀況良好，育有2兒1女，長大後各自成家。不幸的是，妻子2年前罹患罕見病水腦症，只有說話功能正常，生活無法再自理。

長照不堪負荷

妻子患病後，林男一直照顧妻子，直到今年8月，林男考慮自己患有三高，體力也開始難以負荷，與兒女討論後申請政府提供的長照服務，然而妻子堅持要由林男親自照顧自己，雙方爭執僵持近5個月，林男不堪壓力，最終導致悲劇。

據報，林男不堪長照壓力，導致悲劇。(示意圖／gettyimages）

新北市衛生局表示，本案自今年8月申請長照服務，如果家人之間經個案管理員說明服務內容及建議後，對於照顧者間安排意見不合，可協助轉介家庭照顧者協會召開家庭照顧協議。