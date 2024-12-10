美國女警為還債偷偷下海拍AV　被揭發丟鐵飯碗稱不後悔：或繼續拍

美國一名資深的女警因為家中發生變故導致債務增加，為了還債她選擇「下海」，利用下班時間拍攝成人影片，結果被部門裡的長官發現，導致她只能辭職，不過她也不後悔自己的選擇，甚至表示不排除繼續拍攝成人AV影片。



CBS NEWS報道，44歲的洛夫蘭德（Shannon Lofland）已經在警界服務21年，2023年6月一場暴雨破壞了她的住家，造成約50萬美元（約389萬港元）的損失，加上其他生活成本把她壓得喘不過去，本薪已經無法負擔的狀況下，她開始了拍攝AV影片的外快。

美國女警洛夫蘭德為還債「下海」拍AV，結果被長官發現丟掉工作，不過她表示不後悔，將考慮繼續拍AV。（X@Mrgunsngear）

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未料，洛夫蘭德只拍攝了大約一個月的網路影片就被辦公室內的人發現，因此開始對她展開了調查，雖然沒有說明其他人是如何發現她的影片，但她直接承認自己違反了規定並提出辭呈。

洛夫蘭德表示，她的丈夫支持她的決定，而她也確實在短時間內就賺到了錢足夠支付房貸，不過還是因為這樣丟了工作。

由於她已經從事警察的工作長達21年，突如其來的失業讓她瞬間沒了方向，讓她開始思考起未來，不過她也不排斥繼續拍攝成人AV片，目前仍在考慮中。

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