同片演員險死　美國AV女優救人受阻還被硬上　怒告Pornhub母企

美國知名AV女優菲妮克絲（Phoenix Marie）近期控告知名成人網站Pornhub的母公司Aylo及某導演，全因為2023年10月拍攝一部「多人運動」情色電影的期間，搭檔女優服用鋰劑過量、必須送醫。菲妮克絲指鋰劑是由導演的女友提供的。



曾受訓成為緊急醫療技術員的她當下立刻喊停意圖伸出援手，結果被導演及男優強迫繼續拍攝，男優丹尼還把她抓住並且摔到地上，竟要求硬上，強迫把戲演完，讓她因此產生焦慮、恐慌、失眠、性功能障礙等症狀，以及罹患創傷後壓力症候群，甚至還被公司冷藏。

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根據《每日郵報》指出，菲妮克絲在2023年於巴塞羅那拍片時，發現同劇AV女優札瓦阿迪用藥過量癱軟在地，菲妮克絲想要協助，卻被要求演完戲，還被暴力脅迫。

不僅如此，菲妮克絲還控訴公司高層，竟栽贓自己持有藥物，並說試圖下毒札瓦迪，這也讓她的名氣大傷，導致拍攝、簽名會都被取消，工作片約也大為減少。

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因此，菲妮克絲控訴公司，指出Aylo的行為讓自己損失近200萬美元（約1,566萬港元），再加上精神賠償、名聲損害，背後甚至可能達千萬美金的損失。

據悉，菲妮克絲拒絕和解，也不簽保密協定，目前官司仍在審理中。

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