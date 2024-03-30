AV女優佐田茉莉子宣布「親生女兒出道」親自當經理人：預咗俾人鬧

日本AV女優佐田茉莉子日前罕見公開女兒長相，並宣布愛女「愛Ris」將要出道成為2.5次元偶像，5月要推出寫真集。



她表示因為女兒喜歡動漫、BL，得知女兒的目標是出道當偶像，她全力支持，也會親自擔任女兒的經紀人，幫忙打理所有工作事宜，成為她的強大後盾。

點圖放大瀏覽佐田茉莉子及其「未來偶像女兒」的照片：

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頂著「AV女優的女兒」出道，可能會受到一些質疑或批評，不過佐田茉莉子表示自己已有心理準備，就算收到酸言酸語也會從過去經驗擷取應對方式。

自己當AV女優也常會收到類似的批評，跟女兒已經討論過所有可能面臨的狀況，仍決定不想因此束縛自己。

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而愛Ris的X帳號也同步開設，千名粉絲迅速湧入追蹤。

她因此分享背面泳裝照，透露等到粉絲超過2000人時，將會公布正面照片。

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