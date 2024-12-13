面試難題︰斑馬係黑底白條抑或白底黑條？　求職者這樣回答秒獲聘

求職面試時，人力資源部職員可能會詢問意想不到的問題，以了解求職者是否合適崗位。有網上求職平台分享個案，指有公司向求職者詢問：「你覺得一隻斑馬係黑底白條，定白底黑條？」雖然求職者大感愕然，但仍保持冷靜地回應：「無論乜底乜條，我嘅目標都係帶領佢跑第一！」人事部想不到對方給出這個完美答案，結果立即取錄對方，事後更大讚「應變力一流」。



大量網民批評問題不明所以，「問呢條問題係有咩用？係用嚟評估啲乜嘢？ 」、「用九唔搭八嘅答案回應九唔搭八嘅問題，即場諗到都幾勁」、「咩公司嘅人事部先會問呢類問題」。



求職者前往面試期間，人力資源部職員突然詢問奇怪問題，「你覺得一隻斑馬係黑底白條，定白底黑條？」，令到求職者大感愕然。（《和解在後》電視劇照）

求職者當時「呆咗一下」

Threads專頁「Cultivata.services後生仔搵工仔」近日分享這段求職經過，求職者在面試期間，人力資源部職員突然詢問奇怪問題，「你覺得一隻斑馬係黑底白條，定白底黑條？」，求職者當時「呆咗一下」，但隨即回復冷靜地回答：「無論乜底乜條，我嘅目標都係帶領佢跑第一！」

求職者前往面試期間，人力資源部職員突然詢問奇怪問題，「你覺得一隻斑馬係黑底白條，定白底黑條？」，令到求職者大感愕然。（資料圖片）

專頁形容「HR 被呢個答案嚇到有啲呆，最後竟然畀咗佢（求職員）offer，話佢應變力一流」，指出求職面試時未必需要標準答案，最重要的是「見到你嘅創意同機智」。

求職者冷靜回答：「無論乜底乜條，我嘅目標都係帶領佢跑第一！」，結果獲聘。（《和解在後》電視劇照）

網民嘲：呢啲叫九唔搭八

帖文引來許多網民討論，「人事部代表公司請人，如果問得出呢啲問題，對唔對得住佢份『專業』」、「呢啲叫九唔搭八」、「好似以為自己問得好有智慧咁 」，亦有人欣賞該名求職者的急才，不過有網民質疑事件的真確性，「呢啲故仔睇完得啖笑」。

（Threads專頁「Cultivata.services後生仔搵工仔」）