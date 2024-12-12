旺角涼茶舖MMA！紋身男vs大叔被KO打到瞓街　女友超絕表情成焦點

【旺角MMA】涼茶也壓制不住躁意？本港網絡瘋傳1段「旺角涼茶舖MMA」影片，旺角1間涼茶舖有2名男子疑爭位爆發衝突，從涼茶舖店內打到街上，其間一直有人阻止但不成功。



最終腿上有紋身的男子被連環拳打到倒在街上，據指是其同行女友的女生事後「超絕表情」旋即成為網民焦點，「喺條女面前失晒威」、「條女心裏百感交集」、「有紋身以為自己真係惡晒」、「飲涼茶都無用」。



本港網絡瘋傳1段「旺角涼茶舖MMA」影片，旺角1間涼茶舖有2名男子疑爭位爆發衝突，從涼茶舖店內打到街上。（影片截圖）

2男子旺角涼茶舖打鬥

這段「旺角涼茶舖MMA」影片長30秒，上載者留言「香港街頭格鬥切磋一下，主打就係一個動手不動口」。

現場為旺角1間涼茶舖。影片見到，當時正值白天，涼茶舖內2名男子正在動手爭執，其中穿粉色上衣大叔（粉衣男）主動出擊，揮拳追打腿上有紋身男子（紋腿男），邊怒吼「X你老X！X你老X臭X！」，紋腿男則一直閃避或伸手格擋。

粉衣男主動出擊，揮拳追打紋腿男。（影片截圖）

紋腿男一直閃避或伸手格擋。（影片截圖）

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紋腿男被打到瞓地

2人從涼茶舖店內打到街上，片段被人剪接加入普通話女聲勸止「不要打，不要再打了」。粉衣男愈打愈狠，紋腿男最終被連環拳打到「瞓地」。

粉衣男愈打愈狠，紋腿男最終被連環拳打到「瞓地」。（影片截圖）

粉衣男之後急步返回涼茶舖取背包離開。（影片截圖）

紋腿男之後站起身慢慢行回涼茶舖。（影片截圖）

這時有男聲表示「警察嚟緊喇，唔好打喇」，粉衣男隨即急步返回涼茶舖取背包離開，疑似紋腿男聲音挑釁「打囉！」。紋腿男之後站起身慢慢行回涼茶舖，據指是紋腿男同行女友的女生站在涼茶舖內，表情一臉錯愕，若有所思。

據指是紋腿男同行女友的女生站在涼茶舖內，表情一臉錯愕，若有所思。（影片截圖）

據指是紋腿男同行女友的女生站在涼茶舖內，表情一臉錯愕，若有所思。（影片截圖）

紋腿男同行女友表情成焦點

影片引來網民熱議，「紋身都唔夠人抽？」、「知自己上火飲涼茶，咁都忍唔住」、「其實唔係打交，只係單方面俾人打啫」、「戰鬥力好差啊」、「有紋身以為自己真係惡晒？」

也有大批網民錯重點，關注紋腿男同行女友「超絕表情」，笑言「正喎」、「條女心裏百感交集」、「喺條女面前失晒威」、「條女都笑X你」。