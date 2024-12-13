輪候公屋7年首派湖景邨│港女感滿意　聽鄰居爆前戶搬遷原因即拒要

公屋輪候需時，而能否派到心水單位還要看彩數！有網民輪候新界公屋4人單位已7年，近日終於收到首派通知，獲派屯門湖景邨某頂層單位，興奮的她決定前往看樓，並對配套感到滿意。可是，有熱心鄰居卻向樓主大爆上手住戶因單位有問題才申請搬遷，「問附近鄰居原來獲配單位是有問題上一手租戶才遷出，單位正正上方就是水箱」，樓主疑是水箱出問題，思慮再三後最終決定拒絕首派。



有網民收到公屋首派通知，獲派屯門湖景邨某頂層單位，結果因1問題拒要。（資料圖片）

要行一層樓梯才到達頂樓

該名網民在公屋討論區以「去湖景邨睇咗環境後拒絕首派」為題發帖，她自2017年起輪候新界4人公屋至今已經7年，日前終於收到房署首派通知，獲派20多年樓齡、井字型設計的屯門湖景邨某頂層單位。於是，樓主便前往查看環境，「今日去咗探一探軍情，要行一層樓梯先到達頂樓」。

鄰居大爆前住戶搬遷原因

樓主認為該處景觀開揚，而且不久後會有更多交通配套，所以起初也甚是滿意，「覺得望岀去景觀好正，又就快有鐵路」。然而，當她詢問附近鄰居時，鄰居熱心地告知該單位前租客是因單位有問題才申請搬遷，疑與單位上方水箱有關，「問附近鄰居原來獲配單位是有問題上一手租戶才遷出，單位正正上方就是水箱，大家都應該估到是什麼問題」。

樓主最終果斷地前往辦事處填表拒絕首派，並慨嘆屯門塞車的情況，「屯門返粉嶺真係塞車塞到爆炸」。

公屋輪候需時，而能否派到心水單位還要看彩數！（資料圖片）

網民認同應拒絕這次派屋

帖文引起網民討論，有網民關注樓主所說的單位問題，並認為拒絕首派是適當決定，又祝願她下派更好，「如果係咁嘅情況真係拒絕等下派好過，而且地區又唔係方便自己」、「通常湖景邨去粉嶺都係先坐44到上水再轉車，係好麻煩，同埋頂樓好似都係要行一層樓梯」、「咁都係唔要好過啦，祝你下派心水」。另有網民就指樓主幸運，遇上熱心鄰居，「醒啊，識得問周圍人」、「好彩有人話你知係咩事」。

（香港公營房屋討論區）