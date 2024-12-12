居屋2024攪珠結果│頭10未必先揀！揀樓日期次序+屋苑價單+5情況DQ

【居屋2024／攪珠結果／揀樓／申請時間／申請資格／白表／綠表／入息限額／時間表／居屋2024申請登記資格懶人包】居屋2024合共有5個屋苑7,132伙，當中包括觀塘安柏苑、東涌裕興苑、啟德啟盈苑、屯門兆湖苑和油塘高曦苑，初步建議以市價7折出售，售價約143萬至467萬元；另外亦會發售70個在「居屋2020」、「居屋2022」和「居屋2023」因買賣協議撤銷而收回的單位，以及新一批約350個租者置其屋計劃（租置計劃）回收單位。房委會於12月12日（周四）上午10時半攪珠，預計明年第二季開始選樓。



「居屋2024」攪珠結果首10個號碼：20、52、68、24、19、84、06、67、34、09

不過即使抽中，亦要注意揀樓次序及轉讓限制，抽中頭10個號碼也未必先選樓！

居屋2024｜揀樓次序

（房委會網頁）

5個情況會被DQ▼▼▼

+ 5

居屋2024｜轉讓限制

（房委會網頁）

另外，房委會今年初宣布於「居屋2024」起實施「家有初生優先選樓計劃」，凡有嬰兒出生於2023年10月25日或以後的家庭申請者，而有關子女在該資助出售單位銷售計劃申請截止日期時，須為3歲或以下。房委會將為「長者優先計劃」及「優先選樓計劃」合資格申請者，合共預留四成單位配額作選樓。



而行政長官李家超於最新一份施政報告提出，房委會由下一期起為申請購買居者有其屋計劃（居屋）單位的40歲以下白表青年家庭及一人申請者分派多一個抽籤號碼；並由下一期白表居屋第二市場計劃起，增加1500個配額，全數撥予40歲以下的青年家庭及一人申請者。



有關2024年居屋有哪些項目？綠表、白表申請資格？入息限額？申請方法？以下一一話你知。



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居屋2024涉及5個屋苑共7,132伙，啟德啟盈苑有1,736伙。(政府新聞處圖片）

居屋2024｜市值七折推售5屋苑涉7,132伙

居屋2024涉及5個屋苑共7,132伙，包括觀塘安柏苑420伙、啟德啟盈苑1,736伙、東涌裕興苑1,344伙、油塘高曦苑864伙及屯門兆湖苑2,768伙，單位實用面積介乎278至510平方呎，初步建議以市價7折出售，平均呎價為5,980元至9,230元不等，售價由143萬元至467萬元。

居屋2024亦會會重售70個因撤銷買賣協議（撻訂）而回收的居屋單位，當中包括港島北角驥華苑7個單位、啟德啟欣苑14個單位等，而綠白表分配比例為四比六。而「居屋2024」亦會發售新一批約350個租者置其屋計劃（租置計劃）回收單位。

居屋2024會重售67個因撤銷買賣協議而回收的居屋單位，當中包括港島北角驥華苑7個單位。（資料圖片）

居屋2024｜綠表、白表申請資格

居屋綠表申請資格：

1）年滿18歲

2）房委會轄下公屋住戶

3）房協轄下甲類出租屋邨住戶

4）房委會轄下中轉房屋認可居民

5）持有由房委會或市區重建局發出有效《綠表資格證明書 ─ 衹適用於居屋第二市場計劃》

6）房委會「長者租金津貼計劃」受惠者

7）持有由房委會發出有效《保證書》的房屋署屋宇事務助理職系人員



居屋白表申請資格：

1）年滿18歲，居於香港滿7年

2）私營房屋住戶

3）房委會轄下公屋、房協轄下出租屋邨或任何資助房屋計劃單位住戶的家庭成員

4）透過房委會轄下「租置計劃」購得單位不足10年內的業主，及其戶籍內的所有認可家庭成員



無論以白表抑或綠表申請居屋，都要符合特定資格。（資料圖片）

居屋2024｜4類人不可申請

1）「有條件租約」住戶

2）以按月暫准居住證形式租住房委會過渡性暫租住屋單位住戶

3）乙類出租屋邨住戶

4）以按月暫准居住證形式租住房協過渡性暫租住屋單位住戶



居屋2024｜入息上限、資產限額

今期居屋白表家庭入息和資產限額會因應負擔能力調整下調，入息上限由6.2萬減至6萬元，資產限額由147萬減至123萬元。至於單身白表申請者入息及資產限額則分別減至3萬元及61.5萬元。

另外，由「居屋2023」開始，綠表與白表申請者在遞交申請截止日期前的24個月起計直至購買單位時，均不得在香港擁有住宅物業。房屋署已與土地註冊處建立資料比較及核對機制，並透過機制在上一期居屋申請者中審核出超過1,100個申請者擁有香港住宅物業的記錄，房屋署已取消有關申請，以及按個別情況作出檢控。

居屋2024推售5個屋苑共7,132伙，當中包括啟德的啟盈苑。

居屋2024｜申請方法

1）網上申請

2）親身遞交

3）郵寄



買居屋上車是不少港人的目標。（資料圖片）

居屋2024｜申請費用

居屋2024申請費為290元，較去年增加20元。

居屋2024｜申請費用支付

居屋較私人屋苑有可觀折扣，是不少港人上車希望。（資料圖片）

居屋2024｜按揭成數和年期

根據房委會網頁，居屋、綠置居項目和租置計劃單位按揭還款期，最長30年，當中居屋綠表申請者按揭最高可達九成半，白表申請者按揭最高九成。

居屋2024｜截止申請、攪珠、揀樓日期

居屋2024於10月23日截止申請，12月12日攪珠，明年第2季開始揀樓。

居屋2024｜重複申請會DQ

申請人只可選擇網上、紙本申請（白表或綠表其中一份）交表，否則會被視作重複申請，而夫婦分開2份申請表申請亦作重複申請論。重複申請一律作廢，不會退還申請費。

（資料圖片）

未來居屋建測建屋量

根據房委會房屋建設計劃，單計房委會數據，2024至2029年預測有近4萬個資助房屋單位落成，詳情如下：