港鐵太擠迫│大叔與師奶爆粗罵戰　旁邊乘客「笑笑口」1句全場收聲

在車廂互相擠迫而引起的紛爭時見，有些情況還會升級到肢體碰撞。不過，近日有網民就見證有乘客僅憑1句，就制止了另外2名吵得不可開交的乘客。樓主指當時「阿叔同個師奶」在港鐵太子站因上車擠擁而吵架，1名乘客見狀嘗試勸他們冷靜，卻沒有成效，便笑盈盈地嚇他們「邊個阻住我收工返屋企，落咗車我就搵人斬你哋」，結果成功嚇到2名乘客秒速收聲。有網民笑言該名乘客「成功靠惡」制止了另外2名乘客的口角升級。



樓主指當時有男女乘客在港鐵太子站因上車擠湧而吵架。（資料圖片）

該名女生在社交平台Threads上發帖，稱日前乘坐港鐵到達太子站時，因有事而導致列車延誤開出，由於車門打開，持續有乘客湧上車，出現擠迫的情況，令部份乘客不滿。而該名女生就目睹有男女乘客因而口角，「個阿叔同個師奶就開始嘈」。

車廂太擠迫釀爭執

先上車的大叔疑不滿乘客持續迫入車廂，於是對該名「師奶乘客」發惡，表示「X！係咁迫入嚟喎」，而師奶就稱「我冇迫，係後面啲人迫上嚟」，大叔即反問「我仆低咁點算？」。女方再解釋是後面乘客迫上來，之後兩人就此事爭吵不休。

樓主指因列車延誤開出，持續有乘客湧上車，出現擠迫的情況。（「_.wingstagram._」Threads圖片）

乘客奇招阻口角升級

隔壁車廂疑有乘客亦聽到爭執，於是出聲好言相勸，但師奶乘客仍未罷休。沒想到該乘客突然「笑笑口」嚇唬他們「邊個阻住我收工返屋企，落咗車我就搵人斬你哋」。結果原本吵得熱烈的大叔與師奶乘客即時收聲，「然後就靜咗，成卡忍笑」。

帖文引起網民熱議，有網民指該名乘客「成功靠惡」制止了大叔與師奶乘客的口角升級，「完美演繹『好聲好氣係唔得嘅』」、「好欣賞佢嘅心理狀態」、「要比前者更瘋的概念」、「誰大誰惡誰正確」；不過亦有人表示「係好彩遇着兩個淆底嘅」。

（Threads）