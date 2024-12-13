港男碌信用卡不成　五星酒店餐廳一舉動極貼心　網民：服務一向好

不少人到餐廳食飯前，都會在網上找是否有優惠券可供使用，有信用卡公司也會與餐廳合作，為消費者提供折扣。最近1名男子在社交平台分享窩心經歷，表示他與女朋友到一高級酒店吃生日飯，由於事前使用了優惠訂枱，故必須使用指定信用卡結帳，但「點知碌極張卡都碌唔到」，後來數名職員經討論後，竟向樓主表示當晚暫不收錢，待他下一天在營業時間內再回到酒店結帳，讓樓主既驚訝又感動，在文中不禁大讚該店的服務質素極好，「真心作為服務業嘅一份子，呢啲咁嘅服務質素同做生意嘅氣度真係值100分」。



樓主與女友到一高級酒店吃生日飯，由於事前使用了優惠訂枱，故必須使用指定信用卡結賬，但「點知碌極張卡都碌唔到」。（Threads圖片）

驚覺優惠指定信用卡無法結賬

樓主在社交平台Threads上發文分享好人好事，表示早前與女朋友到1間五星級酒店吃生日飯，結帳時發生小插曲，由於他事前使用優惠訂枱，因此結帳時需使用指定信用卡，「點知碌極張卡都碌唔到」，樓主致電客服查詢，對方稱「等一等就得」，但過了半小時，仍然無法使用該張信用卡，無奈之下樓主提出以「另一張卡頂住檔先」，然後於下一天再找時間回到酒店，並使用指定信用卡再次付錢。

職員提出暫不收錢

不料，讓樓主感到驚訝的是，數名職員在討論過後，告訴樓主「唔緊要啦X生，我哋今晚唔收你錢住，你聽日12點後抽到時間就再過嚟埋單啦」。樓主直言當下驚訝得「呆咗」，心想自己並非熟客，對方怎會如此信任他，而且後來職員還真的讓樓主2人離開。

數名職員在討論過後，告訴樓主「唔緊要啦X生，我哋今晚唔收你錢住，你聽日12點後抽到時間就再過嚟埋單啦」，讓樓主大感驚訝。（《Start-Up》劇照）

所幸最後成功結賬

樓主在文中讚歎，「真心作為服務業嘅一份子，呢啲咁嘅服務質素同做生意嘅氣度真係值100分，真不愧為喺中環屹立多年嘅五星級酒店」。樓主其後再留言補充，稱最後幸好該信用卡順利「碌到」，並稱讚「作為一間咁大嘅集團，我呢啲消費雞碎咁多當然微不足道，但佢哋嘅處理手法都真係令人好窩心同舒服，所以我都真係好唔好意思」。

不少網民亦紛紛大讚酒店職員的處理手法，並建議樓主寫表揚信，「服務一向好」、「寫返個email （電郵）讚下個職員，欣賞佢行多一步」、「記得寫（表揚信），（表示）會因為咁樣對餐廳有好印象而推薦親友，更加會重覆光顧，要畀餐廳知道自己有得益，而唔係覺得吓你走數點算」。