片場MMA！女星為搲工作　輪流激戰導演、製作人　被抓包後續超狂

坊間常流傳明星、演員們為了爭上位，除了要出席富豪飯局，甚至還要「陪睡」，這是真的嗎？台灣有資深娛樂記者就分享聽到的奇葩事件，指1名「大咖女星」為求工作上位，先後與劇組導演及製作人發生關係，結果東窗事發，2名男子更當眾為「爭女」大打出手，結果女星沒有大影響，但出手的導演卻下場慘了。



台灣有資深娛樂記者就分享奇葩事件，指1名「大咖女星」為求工作上位，先後與劇組導演及製作人發生關係，但卻得不到預期回報。（示意圖／gettyimages）

女星求工作 與導演、製作人發生關係

台灣資深娛樂記者賈斯定近日於節目《小明星大跟班》，講述某女演員告訴他的「真實事件」。他表示，1名「大咖女星」為了工作，與片場的導演「關係匪淺」，晚上更會敲導演房門，且現場工作人員全部知情，「大家都是心照不宣，因為（女星和導演）你情我願」。

台灣資深娛樂記者賈斯定於節目《小明星大跟班》分享見聞，指1名「大咖女星」為求工作上位，先後與劇組導演及製作人發生關係。（《小明星大跟班》截圖）

然而女星並不滿足於此，賈斯定指，某次劇集拍攝快到尾聲，為了鋪陳往後的工作，該名「大咖女星」竟走到劇組另1名重要男工作人員──製作人房間敲門，故技重施再度獻身，惟剛好被劇組人員看到。

女星走到劇組製作人的房間敲門，故技重施再度獻身，剛好被劇組人員看到，結果觸發導演與製作人打鬥。（示意圖／gettyimages）

女星被揭輪流陪睡 導演、製作人大打出手

女星輪流陪睡的事件被揭穿後，導演與製作人翌日竟大打出手，現場劇組人員看得傻眼。

不過，雖然事件鬧得沸沸揚揚，但該女星完全沒受影響，「已經獲得想要的」，導演則要離開。節目主持人補充「反正戲也拍完了，（導演）直接換人」。