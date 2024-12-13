麥當勞經理vs外賣員激吵影片瘋傳！旁邊女生神舉動反成焦點：好正

外賣員與食肆店員不時會發生爭執，而近日本港網絡瘋傳1段影片，指某家麥當勞（McDonald's）分店，有經理與外賣員疑因出餐時間問題大聲爭吵，其間外賣員怒指「咁你處理未啊？無理由叫你啲同事唔好理人㗎嘛」，麥當勞經理則拿着外賣袋大動作反駁。最終外賣員氣憤伸手取走外賣，經理則轉身離開。



影片引來網民熱議，有人認出事發麥當勞疑似位於將軍澳，又指「咁小事有乜好嘈吖」。但同時有大批網民「錯重點」，焦點落在攝入鏡頭、一直淡定吃薯餅的仙氣女生身上，大讚「好靚」、「我全程睇女sorry」；也有人笑言「薯餅軟廣告嚟啫，呃我唔到嘅」。



本港網絡瘋傳1段影片，指某家麥當勞分店內，有經理與外賣員疑因出餐時間問題大聲爭吵，但網民焦點卻落在正在吃薯餅的仙氣女顧客身上。（影片截圖）

麥當勞經理與外賣員爭執

這段「麥當勞經理與外賣員罵戰」影片長19秒，被上載到Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」。

影片見到1名麥當勞經理正向穿黑色衣服的外賣大叔質問，「都話我出嚟我會處理囉，你做乜啫？」。外賣員反嗆「咁你處理未啊？」，麥當勞經理隨即用右手大動作「揈」出外賣袋，反駁「袋嘢揸住咗啦！」。

影片見到，該麥當勞經理與穿黑色衣服的外賣大叔大聲互罵。（影片截圖）

麥當勞經理與穿黑色衣服的外賣大叔大聲互罵期間，鏡頭前的長髮女生一直在淡定吃薯餅。（影片截圖）

麥當勞經理與穿黑色衣服的外賣大叔大聲互罵期間，鏡頭前的長髮女生一直在淡定吃薯餅。（影片截圖）

外賣員呼喝：攞嚟啦！

不過外賣員未有接住外賣，當場表達不滿指「你無理由叫你啲同事唔好理人㗎嘛」，麥當勞經理解釋「我話我處理」，但外賣員怒指「你咪就係叫你啲同事唔好理人囉」。

雙方爭持不下片最後麥當勞經理問外賣員，「咁你而家得唔得啊？」，外賣員則伸出手拿走外賣袋，呼喝「攞嚟啦！」，之後取走外賣。雙方之後轉身離開，影片到此結束。

最後外賣員取外賣袋離開，影片到此結束。（影片截圖）

女顧客淡定食薯餅成焦點

網民看過影片議論紛紛，「咁小事有乜好嘈吖」、「聽見都煩」、「香港仇恨之都！最緊要乜都鬧一餐」、「經理都話處理，唔使同事搞，咁都有錯」、「使鬼同個外賣嘈咩」。

大批網民「錯重點」，關注影片前方、一直淡定吃薯餅的長髮女生。（影片截圖）

不過同時有大批網民「錯重點」，關注影片前方、一直淡定吃薯餅的長髮女生，大讚「好靚」、「正」、「我全程睇女sorry」、「其實係影個女仔呀？」、「有冇食薯餅姐姐正面照」。也有人笑言「薯餅軟廣告嚟啫，呃我唔到嘅」、「薯餅完勝」、「食住薯餅等睇戲」。