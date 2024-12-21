多仔過康熙！他建立龐大後宮任由賓客「播種」臨死前兒子達70個

「傳宗接代」是中國古代封建社會最看重的使命之一，所以才有「多子多福」的說法流傳，古代男性坐擁三妻四妾也是再正常也不過之事。然而齊國權臣田常，為擴充家族人丁，竟建立龐大後宮，還任由賓客出入「播種」，史實記載他臨死前總共育有70餘個兒子。



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康熙帝擁逾30兒子，造就中國歷史僅見「九子奪嫡」

歷史上以子女眾多聞名的皇帝，不能少了清朝的康熙帝，他一生共有35個兒子、20個女兒。也因康熙帝的兒子數量眾多，後來發生中國歷史僅見的「九子奪嫡」。當時康熙存活下來的兒子有24個，其中有9個參與了皇位的爭奪。這九個兒子分別是大阿哥胤禔、二阿哥胤礽、三阿哥胤祉、四阿哥胤禛、八阿哥胤禩、九阿哥胤禟、十阿哥胤䄉、十三阿哥胤祥以及十四阿哥胤禵。其中胤礽為康熙帝元配妻子孝誠仁皇后親生，因此備受寵愛，康熙帝曾下旨賜封其為皇太子。但康熙帝為中國史上在世較久的君主（終年69歲），享有松柏之壽，導致胤礽雖至不惑仍無法即位，使其失去耐心，父子感情生變。

隨後胤礽開始放縱自己，康熙帝見太子品德有失端正，實不能為未來新君，因此心灰意冷，下詔廢黜胤礽太子之位。其他皇子見儲君寶座出缺，於是開始拉攏盟友，競逐皇位，是為九子奪嫡（又稱九王奪嫡）之始。至雍正帝統治時代，清朝政府確立「秘密立儲制度」，即由皇帝秘密指定儲君人選，並將寫有儲君姓名的詔書收藏於乾清宮「正大光明」匾額之後，待皇帝駕崩後由大臣取出詔書，將新任君主之名昭告天下。

奪嫡分為早期、中期和後期三大階段：早期共有九個皇子奪嫡（故稱「九子奪嫡」），但中期部分皇子勢力不足而轉而支持其他皇子（九阿哥胤禟、十阿哥胤䄉、 十四阿哥胤禵支持八阿哥、十三阿哥胤祥支持四阿哥），所以大致上共分出五個黨派：大千歲黨、太子黨、三爺黨、四爺黨和八爺黨。後期其中前三個逐漸落敗，轉而支持最後仍堅持住的四爺黨和八爺黨。最終康熙帝皇四子雍親王胤禛取勝告終。



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古代1位大臣生70個兒子，傳宗接代方法顛覆三觀

春秋時期，齊國權臣田常為壯大家族勢力，不惜發動政變剷除政敵，最終上位後獨攬齊國大權，他的封邑甚至大於齊平公直轄的地區。田常獨攬齊國大權後，很快就發現，不知應當派何人管理，想來想去還是自己兒子最為合適，但自己與王族有著「人丁稀少」的差距，畢竟王室妻妾成群，自然孩子也生的比較多，而田常礙於國政，假如全部心思皆放在與女人生小孩，勢必會耽誤政事，甚至遭到他人爭權奪利。

《史記·田敬仲完世家》就記載：「田常乃選齊國中女子長七尺以上為後宮，後宮以百數，而使賓客舍人出入後宮者不禁。及田常卒，有七十餘男。」



意即田常建立龐大後宮，但行房者並不是他本人，而是任由賓客出入「播種」。這些女子名義上是田常的妻妾，實際上卻是他的「代孕」工具，生下的70餘個兒子雖無血緣關係，但也達到了人丁興旺的目的。田常去世後，兒子田襄子掌控大局，將齊國重要職位皆安排給其兄弟，使得齊國政壇大換血，全部成為田家地盤。齊康公姜貸去世後，田氏正式將國號改為「田齊」，這就是中國歷史上著名的「田氏代齊」。

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田常生平

西元前485年，田常承襲父親田乞之位，而後唆使齊國大夫鮑息弒殺齊悼公，立齊簡公。田常和闞止（又名監止，字子我）任齊國的左右相。西元前481年，田常發動政變，殺死了闞止和齊簡公，擁立齊簡公的弟弟為國君，就是齊平公。隨後田常獨攬齊國大權，盡誅鮑、晏諸族。田成子的封邑大於齊平公直轄的地區。

史稱田常挑選齊國女子身高七尺以上者為姬妾，後宮數百人，也不禁止賓客、舍人出入後宮。在田常死的時候，有70個兒子隨侍在側。田常死後，由兒子田襄子繼位。



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：比康熙皇帝的小孩還多！古代1位大臣生70個兒子，傳宗接代方法顛覆三觀】