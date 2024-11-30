黃玉郎如來神掌抄襲金庸倚天屠龍記？一文看清武俠小說史一大懸案

香港漫畫家黃玉郎畫的長篇漫畫《如來神掌》，是港台老一輩的「回憶殺」。周星馳電影《功夫》中出現的「萬佛朝宗」與「火雲邪神」，便出自這部漫畫經典。



然而同時看過《如來神掌》和金庸小說的武俠迷，應該會覺得《如來神掌》中的劇情「眼熟」，男主角龍劍飛跟《倚天屠龍記》的張無忌，從身世到如何學成神功，劇情幾乎一模一樣。

周星馳的《功夫》向多部武俠經典致敬，除如來神掌及火雲邪神外，也包括金庸筆下的蛤蟆功。（《功夫》劇照）

周星馳的《功夫》向多部武俠經典致敬，除如來神掌及火雲邪神外，也包括金庸筆下的蛤蟆功。（《功夫》劇照）

周星馳的《功夫》向多部武俠經典致敬，除如來神掌及火雲邪神外，也包括金庸筆下的蛤蟆功。（《功夫》劇照）

周星馳的《功夫》向多部武俠經典致敬，除如來神掌及火雲邪神外，也包括金庸筆下的蛤蟆功。（《功夫》劇照）

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正在台北華山文創園區展出的「百年金庸無盡江湖」，展出一張1963年6月3日的香港明報，《倚天屠龍記》與《如來神掌》連載竟然登在同一版面。難道兩部武俠經典是因為有緣「做鄰居」，產生「致敬」的抄襲現象？從這張並列兩大武俠經典的陳年舊報紙，可以發現武俠黃金年代，影視與文學漫畫互相影響的有趣過程。

台北華山文創園區的「百年金庸無盡江湖」展出一張1963年6月3日的香港明報，可見《倚天屠龍記》與《如來神掌》連載曾登在同一版面。（聯合新聞網授權使用）

台北華山文創園區的「百年金庸無盡江湖」展出一張1963年6月3日的香港明報，可見《倚天屠龍記》與《如來神掌》連載曾登在同一版面。（聯合新聞網授權使用）

台北華山文創園區的「百年金庸無盡江湖」展出一張1963年6月3日的香港明報，可見《倚天屠龍記》與《如來神掌》連載曾登在同一版面。（聯合新聞網授權使用）

黃玉郎於1980年代創作的漫畫版《如來神掌》，內容主要來自1965年上檔的奧語長片《如來神掌》。這部長片轟動一時，總共演了5集（包含《如來神掌怒碎萬劍門》）。電影版《如來神掌》上演時，電影資料曾說是根據1963年在在明報連載武俠小說的上官虹作品改編。

明報是金庸創辦，當時他為了刺激報紙銷量在明報連載武俠小說。《倚天屠龍記》是繼《神鵰俠侶》之後，第二部在明報連載的金庸小說，小說便以跟明報同名的「明教」為主題。就是大家所熟知的《倚天屠龍記》。跟《倚天屠龍記》同時連載的，還有這部署名上官虹創作的《如來神掌》。

1960年代沒有網路，台灣和香港互動不如現在頻繁。一直到1980年代黃玉郎漫畫版的《如來神掌》紅到台灣，台灣武俠小說家柳殘陽這才驚覺，《如來神掌》的劇情跟他1960年代出版的《天佛掌》多處雷同，跟黃玉郎提出抗議。

然而，黃玉郎所根據的文本，其實是明報連載的《如來神掌》。又因篇幅所需，黃玉郎又在後期加入《倚天屠龍記》的劇情，漫畫版跟明報版、電影版的《如來神掌》都不太一樣。在版權概念模糊的年代，漫畫家「到處致敬」各種IP的情況非常普遍。

那麼這部在明報連載的《如來神掌》，是不是致敬了柳殘陽的《天佛掌》？此一武俠史上的公案仍是懸案，因為迄今仍無法確定這位在明報連載《如來神掌》的「上官虹」是何方神聖？有人猜測，「上官虹」只是明報某位編輯的筆名。當年的明報，是否因為衝報量而「致敬」柳殘陽，隨著金庸的辭世，如今已成永遠的謎題。

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