催淚！女主人猝死　忠犬絕食守棺材終哭死墓旁　相伴一生誓死相隨

狗狗絕對是人類最忠誠的朋友！泰國更有1隻「忠犬」跟隨猝死的主人離開這個世界。該隻狗狗由女主人自幼養大，人狗情深，主人走到哪牠就跟到哪。遺憾的是75歲的女主人日前驟然離世，狗狗自此開始絕食，並且一直守在棺旁默默流淚，最終跟隨主人步伐死去，人狗生死相隨。



泰國1隻叫做「柔道」的忠犬，在主人猝死後絕食流淚，結果含淚而亡。（「Khaosod TV」Youtube影片截圖）

綜合外媒報道，居於泰國甘烹碧府（Kamphaeng Phet）穆安縣（Mueang）的75歲婦人納克諾伊（Somfoi Naknoi）飼養了泰國脊背犬「柔道」（Judo）多年，人犬一直關係親密。遺憾的是，納克諾伊於12月初因病入院，最終在12月3日病逝。

主人死後狗狗開始絕食

納克諾伊的女兒透露，媽媽從「柔道」還是幼犬時就開始撫養，平時無論媽媽走去哪裏，「柔道」都一定陪在她身邊。而「柔道」一向都健康活潑，卻在媽媽入院前開始變得悶悶不樂，似是感覺到主人生命即將消逝。而自納克諾伊逝世當日起，「柔道」便開始拒絕進食。

守在棺木旁含淚而亡

在納克諾伊的葬禮上，「柔道」的行為更是令其他到來弔唁的村民吃驚不已。原來「柔道」絕食後身體變得虛弱，卻一直徘徊在停放主人棺木的門旁，而葬禮上牠更一直守在棺木旁默默流淚，不久就開始呼吸粗喘，身體慢慢變得僵硬，最終含淚而亡，隨主人而逝。

納克諾伊的家人決定將忠誠的「柔道」安葬在家中後院。（網上圖片）

納克諾伊的家人決定將忠誠的「柔道」安葬在家中後院，而家中的另外1隻狗則圍着牠的屍體轉圈，似是不解「柔道」為何突然離世，同時表達出不捨。而納克諾伊的女兒也表示不清楚為何一向健康的「柔道」會驟逝，但就指可能是牠跟隨她母親而去。

（綜合）