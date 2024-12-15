的士拒載？行家唔識去這地方　的哥被迫執手尾：祝你今日鋪鋪29蚊

的士司機被迫幫行家「執手尾」？有的哥在的士群組發文，抱怨早前經過沙田公屋碩門邨時，前面的紅的司機聲稱「銀禧花園唔識去」，炮轟對方「要我幫你執手尾？你係唔係有病呀？」、「你擺碩門邨預咗食雞腳㗎啦」。



網民質疑前車司機因為路程短而拒載「有冇落車罵佢？」，又提醒的哥可以要叫乘客投訴，的哥坦言「叫咗，不過好多諗住唔想多事」。據現行的士記分制，司機拒載可被記10分。



樓主上傳圖片，指前方的士司機聲稱不懂由沙田碩門邨去附近的銀禧花園。（fb群組「的士司機資訊網Taxi」圖片）

沙田碩門邨去銀禧花園車程約3公里

樓主在facebook群組「的士司機資訊網Taxi」發文，拍到前方有輛紅的泊在路邊，形容自己要幫該的士「執手尾」。他於12月13日早上駛經沙田碩門邨時，前方有的的士司機聲稱不懂去附近的銀禧花園，結果乘客要轉乘樓主之的士，令他不忿指，「仲要我幫你執手尾？你係唔係有病呀？你擺碩門邨預咗食雞腳㗎啦，祝你今日開工到收工鋪鋪29蚊呀」。

翻查電召的士程式，由沙田碩門邨到銀禧花園路程約為3公里，車資約40多元。樓主指，當時因廣東道有客，「算順路就算」，未有和前車吵架，但不滿指「擺得沙田如果想出城就撳apps啦」。

有的士行家批評，就算司機真的不懂路也可開導航，「影衰個行業」。（示意圖／資料圖片）

網民建議提醒乘客投訴

帖文引起熱議，網民指「司機唔識我都開Google帶佢」、「當個客話帶路，就話要交更」、「平常心做好人算」、「有冇落車罵佢？」，亦有行家留言笑指，「碩門去火炭都雞腳？畀我直頭當雞髀咁食呀，快靚正4草嘢」、「唔識唔肯定冇乜信心咪開導航囉，我夠唔係路路識啦」，認為該司機「影衰個行業」，「你揀客咪去啲山頂呀，唔好去埋啲街坊位啦，借用唔識路咁就趕客落車，佢去迪士尼你佢會唔會識唔識去呀」。

有留言建議樓主提醒乘客可以投訴前車司機疑拒載，樓主稱已着乘客可投訴前車司機，「叫咗，不過好多諗住唔想多事」，至於有人問「咪點解唔用導航呢？」，樓主則回覆「佢七老八十，隨時連智能電話都無」。

樓主指已提醒乘客可以作投訴，無奈「不過好多諗住唔想多事」。（示意圖／資料圖片）

的士司機故意拒載可被記10分

的士記分制已於今年9月22日實施，涵蓋11項與的士司機相關的行為，其中若的士司機拒載將被記10分，2年間被記滿15分首次可被停牌3個月，其後每次6個月，其中濫收車費、故意拒載、沒有採用最直接而切實可行的路綫駛往目的地可被扣10分。