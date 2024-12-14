麥當勞CCTV直擊男子盜竊　失物放收銀台被偷　物主揭公仔意義重大

光顧麥當勞，他竟當上小偷，盜去其他顧客遺下的公仔，那件看似價值不高的東西，對物主而言卻是意義重大！最近1名女子在社交平台發文，表示早前在長沙灣幸福邨的麥當勞不小心掉失1隻公仔，職員雖然找到並放在收銀機旁邊，但後來卻被1名男客人順手牽羊拿走。樓主稱店內的閉路電視拍到該男子的樣貌和拿走失物的一刻，希望對方能到店內交還公仔，或與她聯絡，又透露該公仔是其小孩做義工後獲得的小禮物，因此非常有意義。



1名女子在社交平台表示早前在長沙灣幸福邨的麥當勞不小心掉失1隻公仔，職員雖然找到並放在收銀機旁邊，但後來卻被1名男客人順手牽羊拿走。（facebook群組「長沙灣街坊」圖片）

CCTV揭男客人順手牽羊拿走公仔

樓主在facebook群組「長沙灣街坊」發文及上傳照片，表示早前在長沙灣幸福邨的麥當勞掉失1隻公仔，職員後來尋回，並將公仔放在收銀機旁邊，以便樓主稍後到店取回，詎料後來1名男子光顧時，竟在枱面拿走該公仔。

樓主在帖文表示，「CCTV影到你逃之夭夭拎走」，希望對方能把公仔拿回餐廳並交給經理，也可以聯絡樓主，「戴住口罩都影到你，CCTV影到你，真心你知道公仔係啲乜，唔該你交回」。

麥當勞職員原本尋回公仔，並將它放在收銀機旁邊，詎料後來1名男子光顧時，竟在枱面拿走該公仔。（facebook圖片）

物主稱公仔意義重大

樓主後來再留言表示，「希望你好心交回，公仔係我小朋友做義工嘅小禮物」，又稱對方也可以選擇速遞或者讓其他人幫忙交還，表示自己已向職員留下聯絡方法，「知道渺茫，不過我懷疑佢以為M記公仔」、「M記清楚影到，其實希望佢見到呢個群組會畀返我，唔使搞到報警，拎返就算」。

部份網民留言建議樓主報警，又指餐廳有閉路電視，即有足夠證據，「M記有晒cctv影到，報警搵佢出嚟」、「佢都未必喺群組，公仔價值少，但對小朋友意義重大」。