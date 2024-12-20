公屋│3人家庭輪候近10年首派沙田這屋邨　小紅書網民2點力勸拒絕

公屋輪候時間如此長，獲派單位時是否接受一定要想清楚！小紅書有網民發文，指自己一家3口輪候公屋接近10年，近日首次獲編配沙田隆享邨的單位，樓層不高，因為對沙田區不熟而十五十六，猶疑應否接受。有網民熱心留言，指該棟公屋樓下就是街市非常方便，而且很近港鐵大圍站，但有曾獲編配同幢公屋的網民指，該邨老人家太多，單位面積偏細無法間房，力勸他拒絕等待二派。



公屋輪候時間長，市民獲編配後都要思前想後再作決定。（示意圖／資料圖片）

首派獲編配沙田隆享邨單位

樓主在小紅書分享指，自己3人家庭輪候擴展市區公屋接近10年，近日終於收到首派，從其上載的配房通知書所見，獲編配的單位是沙田隆享邨榮心樓單位，租金為1,785元。他透露所派的樓層不高，因為不熟沙田區配套，故希望網民提供意見。

樓主獲派沙田隆享邨榮心樓單位。（小紅書圖片）

網民讚港鐵站兼配套成熟

有網民大讚隆享邨買餸便利，而且配套齊全，「你樓下就是街市，非常方便，打風都不用驚，從3樓穿過一個小花園到達商埸，步行1分鍾，商場有酒樓、藥房、超市」、「近大圍港鐵站！配套成熟！」、「樓下好多巴士路線，交通便利」。

不少曾獲編配隆亨邨的網民都力勸樓主拒絕。（資料圖片）

同幢大廈分享經驗力勸拒絕

不過，不少同樣曾派獲隆享邨同一幢大廈的網民力勸樓主拒絕，認為區內老人家太多，而且單位面積普遍較細，家庭住的話很難間房，「3樓、4樓有半層是老人宿舍，買東西和交通方便，但單位很細，間不到房」、「地方細，老人家多」、「唔好要，我二派就係隆享邨，唔好！買嘢食嘢唔方便，好多老人家」、「榮心不好住，地方又細，老人家又多」、「我首派都係榮心果斷拒絕，太細、太近街市、太近馬路」。

更有網民指，獲派該邨後前往拒絕編配時，有街坊到房署辦事處拿老鼠膠，指邨內有老鼠，「個個話老鼠入屋了」。

網民力勸拒絕，樓主經考慮後亦表示拒拒絕編配等候二派。

（綜合）