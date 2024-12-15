觀塘狗狗被撞重傷浴血！涉事車不顧而去　熱心司機助送到動物醫院

開車撞到狗狗不顧而去，就是干犯刑事罪行！近日有司機在網上發文，指開車駛經觀塘順安邨一帶時，發現有狗狗被車撞至重傷，惟現場只剩下受傷的狗狗及其主人，卻不見涉事車輛。樓主熱心地將狗狗及狗主送到動物醫院，並發帖希望找到恰巧經過現場的司機，看看能否有行車記錄儀拍攝到事發一刻。



根據法例，司機如果撞到貓、狗等動物，必須停車，否則即屬犯法，可被判處罰款1萬元及監禁12個月。



狗狗被車撞至重傷，主人抱着牠登上熱心司機的車急送到動物醫院，只見狗狗流血，令主人身上亦染血迹。（「車cam L（香港群組）」FB圖片）

狗狗被撞重傷流血

該名熱心司機於12月13日在Facebook群組「車cam L（香港群組）」發帖，指駕車經過觀塘順安邨往秀茂坪方向時，發現有狗狗被車撞倒受傷，但現場不見涉事汽車，只剩狗狗及狗主在場，「有狗狗畀車車倒重傷，流晒血，司機不顧而去」。

樓主於是將狗狗及狗主帶上車，載往動物醫院。從照片可見，1名乘客抱着受傷的狗狗坐在車廂上，狗狗身上及乘客衫褲上均染了不少血迹；而另1張照片則可見車廂內部有零星血液。

車內留下點點血漬。（「車cam L（香港群組）」FB圖片）

發帖尋目擊者

樓主在帖文呼籲網民幫忙，希望找到在場目睹意外經過的司機，或者附近車輛，看看是否有行車記錄儀拍攝到事發一刻。不過，他未在帖文交代狗狗的治療結果。

樓主發帖呼籲網民幫忙，希望找到在場目睹意外經過的司機。（「車cam L（香港群組）」FB圖片）

帖文引起網民熱議，不少人大讚樓主的善心，「感謝司機之有心」、「多謝師兄嘅善愛心」、「好彩有你」，亦有人希望利用網絡力量找出涉嫌撞到狗狗的司機，「希望搵到撞親狗狗個司機出嚟」、「希望搵到個『兇手』」。

另有網民就祝願狗狗早日康復，「希望狗狗冇事啦」、「希望可以救得返」，亦有人提醒其他狗主「放狗要拖實」及使用狗繩，以防意外發生。

撞到動物需停車

根據《道路交通條例》第56條「發生意外時停車的責任」中訂明，司機如果撞到動物（如牛、豬、貓和狗等），必須停車；如果司機在意外發生後沒有停車，即屬犯法，可被判處罰款1萬元及監禁12個月。

（Facebook）