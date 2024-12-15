去超市收找續驚見圓形古董2毫！1879年鑄造　網民爆拍賣價達$XX萬

潮興以電子方式付款購物，但用現金消費卻隨時有驚喜，有市民到超市購物後，竟然收到有145年歷史的古董香港硬幣！最近有網民在社交平台發文，指其父親早前到惠康超市買東西，找續後才發現收到1枚圓形的硬幣，驟眼看來像5毫子硬幣，但較細小，上面有前英女皇維多利亞（Queen Victoria）的頭像，以及「香港貳毫」、「1879」等字樣，笑言「我老竇去惠康買嘢找咗個古董返嚟」，帖文引來大批網民討論，懷疑是店員誤當5毫子找續，有人則翻查資料，指同一年份的銀幣曾以24萬元拍出，連佣金達28.8萬元。



最近有網民在社交平台發文，指其父親早前到惠康超市買東西，找續後才發現收到1枚圓形的硬幣，笑言「我老竇去惠康買嘢找咗個古董返嚟」。（facebook群組「西環變幻時」圖片）

父親到惠康超市購物收到古董2毫子

樓主在facebook群組「西環變幻時」發文，並上傳2張圓形硬幣的照片，疑似是古董級的2毫硬幣，表示父親早前到惠康超市購物後，在找續時獲得該枚硬幣。據照片顯示，硬幣大小介乎香港現時流通的1毫及5毫之間，沒有2毫子硬幣該有的波浪邊緣，一面是前英女皇維多利亞的側面頭像，另一面則有「香港貳毫」、「1879」等字樣，相信是指1879年鑄造。

據樓主上傳的照片顯示，硬幣一面是前英女皇維多利亞的側面頭像，另一面則有「香港貳毫」、「1879」等字樣。（facebook群組「西環變幻時」圖片）

網民熱議硬幣真假

帖文一出，大批網民紛紛恭賀樓主，「正啦，賺咗」、「以後買嘢唔用八達通畀錢，睇吓有冇機會找到古董」、「百年硬幣」、「堅係古董喎」。不過，也有質疑「古董硬幣」的真偽，「1879年，香港已有貳毫硬幣？」、「老翻，不過做得幾好啊」、「似假幣」、「睇條邊，啲字同公仔detail似翻幣」、「此為假幣，真幣唔係咁」。

更有網民找到拍賣資料，指同一年份的銀幣曾拍出24萬元，連佣金28.8萬元成交。（網頁截圖）

部份網民上傳其收藏品，表示香港早於1866年首次發行2毫。（facebook圖片）

部份網民上傳其收藏品，表示香港早於1866年首次發行2毫。（facebook圖片）

部份網民上傳其收藏品，表示香港早於1866年首次發行2毫。（facebook圖片）

同年份硬幣曾以拍賣價24萬元

有網民則回應表示「港元早於1863年已鑄造銅一文、銅一仙和銀一毫，貳毫銀幣則於1866年首年發行」。另外，有人上傳疑似是其收藏品，顯示香港早於1866年首次發行2毫；更有網民找到拍賣資料，指同一年份的銀幣曾以24萬元拍出，連佣金28.8萬元；也有網民在網民Carousell上找到其他人出售同於1879年的2毫硬幣，外貌與樓主父親收到的硬幣非常相似，標價1,200元。

有網民在網民Carousell上找到其他人出售同於1879年的2毫硬幣，外貌與樓主父親收到的硬幣非常相似，標價1,200元。（Carousell網頁截圖）

香港於1864年發行首批硬幣

有網民着樓主找專家鑑定，便能知道硬幣真正的價值，「真唔真拎去畀專家睇過咪知」、「攞去錢幣店鑑証」，提醒樓主要「好好保留，香港歷史的印記」。

翻查金管局網頁，顯示香港早於1864年就發行首批硬幣，面值為1文、1仙和1毫，其後在1866年推出首批5仙、2毫、5毫及1元硬幣。

翻查金管局網頁，顯示香港早於1864年就發行首批硬幣，面值為1文、1仙和1毫，其後在1866年推出首批5仙、2毫、5毫及1元硬幣。（金管局網頁截圖）