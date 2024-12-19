九巴奇遇！港男搭巴士做1事　竟獲司機送$50　後續更暖：高度表揚

乘搭巴士竟然有錢收？有港男於小紅書發文表示，日前乘搭14號九巴時支付車費，但因司機問題導致多收1.1元車費，本來他認為是小事，沒想到司機堅持退回，更直接給他50元，且毋須找回，並提醒他開車危險，快找座位坐下，令港男驚歎「我坐一程車送了我個下午茶，高度表揚14號巴士司機」。



帖文引來網民熱議，有人建議樓主向巴士公司表揚司機，「打電話去巴士公司表揚一下呀，這樣的好司機值得嘉獎」，但也有網民反享大不同經歷，「也遇到過，司機就說了一聲『哎呀忘記了』然後就當無事發生」。亦有網民質疑事件真偽，樓主則強調是真人真事。



乘搭巴士記得留意是否有分段收費，否則可能被多收車資。示意圖，非涉事巴士。（資料圖片）

司機忘做1件事 多收車費堅持退回

該港男於內地社交平台小紅書發布以「香港熱心巴士司機給我的」為題發布影片，形容是「世紀奇遇」。

樓主指出，他日前於中途站乘搭14號九巴，按分段車費6.4元，但由於司機忘記按分段收費按鈕，導致車費維持7.5元，即多收了1.1元，司機見狀表示要找回多收的車費。

樓主最終獲司機給予50元。（小紅書影片）

多收1.1元車費 司機退回50元

本來樓主認為是小事，示意毋須找回，詎料司機堅持要退回車費，最終更直接退回1張50元紙幣，即等於多收車資的大約50倍，令樓主感到驚訝，「我說1元不用啦小事而已，然後他堅持要給我。給了我50元說沒零錢，我說找回給他，他說真的真的不用了，開車途中危險叫我快坐回座位上，就這樣，我坐一程車送了我個下午茶」。

樓主最後說，要「高度表揚」這名巴士司機，並標籤了「好人好事」、「正能量」。

有網民建議樓主向巴士公司表揚司機，也有網民分享同類經歷。（資料圖片）

網民倡表揚司機

網民看過帖文議論紛紛，有人建議樓主向巴士公司表揚司機，「打電話去巴士公司表揚一下呀，這樣的好司機值得嘉獎」。也有人分享同類經歷，「我也遇到過，司機就說了一聲『哎呀忘記了』然後就當無事發生」、「香港有的人真的很好很好，也有的很差，比如有次，我其實喊了分段，但是司機按得慢了，我拍卡還是原價收費，我就好奇的語氣問，好像沒分段哦，司機就用指摘不耐煩的語氣說：都未按，拍那麼快」。

另有人提醒樓主，下次可以提醒司機先按分段收費，「其實很多司機會按的，不排除有些司機忘了按，你要提醒他」、「因為這個是人手操作，總有可能會出現失誤忘記的」。不過亦有人質疑事件真偽，樓主則強調「真的」。