電召的士天水圍去銅鑼灣　乘客列這2個要求激嬲司機：行路啦X街！

的士乘客這要求比「八五折」更離譜？有的士司機上載電召的士App截圖，指有乘客叫車由天水圍到銅鑼灣，卻在備註加上2個要求，即已令他火起，直斥「行路啦X街」。



帖文引來網民熱議，批評乘客要求過分，「黐X線」、「呢啲咁嘅窮X西人，無錢就搭巴士行路啦！」。



的士乘客要求千奇百怪，有時會惹怒的士司機。（資料圖片）

乘客天水圍去銅鑼灣要求定價150元

該的士司機於Facebook群組「的士司機資訊網Taxi」發布電召的士App截圖，留言「行路啦X街」。

截圖見到，該乘客叫車由天水圍慧景軒到銅鑼灣利園三期，但要求「定食150元（車費定價150元）」及「包隧道（費）」。

乘客叫車由天水圍慧景軒到銅鑼灣利園三期，要求「定食150元（車費定價150元）」及「包隧道（費）」。（Facebook群組「的士司機資訊網Taxi」）

等於車費「三四折」

根據電召的士App「HKTaxi」，天水圍慧景軒到銅鑼灣利園三期車程約41分鐘，車費一般380元至430元，如果車費定價150元，相等於三四折至三九折，比「八五折」收費更低。

根據電召的士App「HKTaxi」，天水圍慧景軒到銅鑼灣利園三期，車費一般380元至430元。（HKTaxi截圖）

網民批過分：無錢就搭巴士行路啦

網民看過帖文議論紛紛，不少人批評乘客要求過分，「黐X線」、「呢啲咁嘅窮X西人，無錢就搭巴士行路啦！」、「如果4人坐，仲平過坐巴士」、「呢啲咁嘅窮X西人，無錢就搭巴士行路啦！」。也有人建議「反擊」方法，「照接，跳到$150踢佢落車，行屯公應該未到荃灣」、「蝕底啲……車到出星光大道放低……叫佢自己游過海……」。

不過有的士行家透露，這張訂單「5分鐘就有人接咗」，感嘆「咁都有人搶」、「一定有人夜間返港島交更唔想吉走」。