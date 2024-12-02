搭九巴無撳鐘飛站　大媽怒擋車門累停駛 ：我大把時間　結局糗了

乘搭巴士下車要按鐘是常識吧！本港網絡瘋傳1段影片，指九巴102車廂內有大媽疑因遲按下車鐘「飛站」，不滿下站在車門阻礙司機關門，累巴士停駛。其他乘客見狀批評大媽「黐線㗎妳都真係！」、「阻住人啊嘛」，並表示要報警，惟大媽反嗆「報囉，無問題㗎，我大把時間」。最終在全車人「圍攻」下，大媽擾攘數分鐘後走落車。



影片引來網民熱議，指摘大媽自私離譜，「自私精，以為一出世每個人就晒佢」、「賤人何其多……」、「打999拉X佢啦」。



本港網絡瘋傳1段影片，指九巴102車廂內有大媽疑因遲按下車鐘「飛站」，不滿下站在車門阻礙司機關門，累巴士停駛。（影片截圖）

遲按下車鐘「飛站」 大媽擋九巴車門累停駛

有乘客於社交平台threads上載影片，指11月30日（星期六）早上11時乘搭九巴102路線往美孚近拔萃女書院位置，有1位女乘客疑因遲按下車鐘後「車長飛站」，不滿下「企喺車門阻礙司機閂門」。

大媽站在車門位置，阻礙巴士關門。（影片截圖）

被乘客圍攻 大媽反嗆：我大把時間

影片長31秒，見到該中年女乘客站在巴士車門右邊位置，半邊身伸出車外，導致車門無法關上，巴士停駛，其他乘客見狀紛紛責罵中年女，「成車人可以同司機做證㗎」、「而家妳阻住唔緊要，報警啦！使唔使我幫妳報啊？」。

其他乘客紛紛責罵大媽。（影片截圖）

不過大媽繼續站在車門位置，未有離開迹象，更反嗆「報（警）囉報囉，無問題㗎，我大把時間」。（影片截圖）

不過中年女繼續站在車門位置，未有離開迹象，更反嗆「報（警）囉報囉，無問題㗎，我大把時間」。其他乘客聞言火氣更盛，「黐線㗎妳都真係！」、「阻住人啊嘛！」。

樓主補充，最終擾攘數分鐘，中年女乘客才落車。

最終擾攘數分鐘，大媽才落車。（影片截圖）

網民批自私離譜

網民看過影片紛紛指摘大媽自私離譜，「自私精，以為一出世每個人就晒佢」、「賤人何其多……」、「建議推返佢上車唔畀佢落車，一路去到總站」、「咁巴之閉！應該搭的士嘛！」、「無家教無公眾責任」、「女乘客已干犯干擾巴士罪」、「打999拉X佢啦」、「我都試過因為自己問題遲咗落車，咁咪下個站行返轉頭或者搭的士返轉頭囉，好簡單啫，自己衰咗嘛，一個人有冇修養就係睇呢啲」。

干擾巴士車門可罰款3,000元監禁半年

根據《道路交通（公共服務車輛）規例》（第374D章）第46(1)條及第46(2)條，公共巴士之乘客或有意乘搭該等車輛的人，不得「損壞或干擾巴士」、「干擾車門、機械裝置或控制器」、「作出延誤巴士行為」，如無合理辯解而違反，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款3,000元及監禁6個月。