豪宅君臨天下call的士到名城！要求75折　司機嘲：做人做到咁乞兒

電召的士程式可讓乘客預先提出要求，不少人更會要求司機提供折扣，但幅度太大可能會被恥笑！最近有網民在facebook分享手機截圖，顯示有乘客「Call的士」由港鐵九龍站附近的豪宅君臨天下前往大圍名城2期，表明要求車資75折，樓主不禁嘲諷道「做人做到咁乞兒，可必呢？」，又直斥對方「唔知醜」。



樓主在facebook分享手機截圖，顯示有乘客「Call的士」，由港鐵九龍站附近豪宅君臨天下前往大圍名城2期，表明要求車資75折。（facebook圖片）

乘客表明要求車資75折

樓主在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」上發文及上傳照片，顯示有乘客電召的士，打算從九龍站豪宅君臨天下前往大圍站豪宅名城2期，又列明需以電子付款，以及「75折」。樓主狠批「做人做到咁乞兒，可必呢？」，稱假如該客人想省錢，大可搭巴士或港鐵等公共交通工具，「我知道你唔知醜，我真係覺得好醜」。

網民嘲諷：人有分貴賤

帖文一出，有網民就留言稱「所以人有分貴賤」、「個個星期都有呢支，慢慢加上去，其實有錢人思維一定會諗到，同樣服務不同價錢，冇可能會畀貴啲」。不過，也有同行司機分享自己曾遇過的「好客人」，截圖顯示該客人從西貢前往落馬洲，未坐車便表示願意多付50元貼士，「呢啲咪好客囉，一出單已經加5條油菜，落地再畀齊頭，仲話師傅辛苦了」。