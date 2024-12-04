中國大陸外交部1日宣布，8日開始對韓國、芬蘭、丹麥等9國持普通護照旅客實施免簽政策。上月22日宣布自30日開始對持日本、馬爾他、愛沙尼亞等9國護照者試行30天入境免簽。



韓媒指出，由於中國連知名觀光地都無法使用現金或信用卡、沒有當地電話也無法預約景點，導致許多韓國遊客感到不滿。還有不習慣電子支付的民眾抱怨「連瓶水都沒辦法買」。

外國遊客轟內地到處拒收現金 的士無錢找：水都買不到，差點沒命（01製圖）

到處不收現金信用卡 千里迢迢去到莫高窟才知要中國手機號碼認證預約無法參觀 點圖放大了解更多：

+ 19

《朝鮮日報》表示，一名57歲韓國男子15日至18日前往上海旅遊後，對中國的電子支付感到震撼。不只是街上有許多無人店鋪和自動販賣機，就連餐廳與雜貨店等店家也無法使用現金或信用卡，只能使用中國的支付軟體和轉帳方式付款。男子對此感到相當錯愕，抱怨：

在街上連一瓶水都買不到，差點沒命。

報道指出，中國電子支付系統成長快速，據說連乞討者都使用QR碼收錢。但這也讓外國旅客感到相當不便。一名33歲韓國上班族月初前往蘇州旅遊。他為了搭地鐵而下載中國開發的軟體。他在輸入名字和護照號碼後，卻被要求輸入中國當地手機號碼進行認證。

我最後只能選擇搭的士。的士司機說沒有辦法找零。

16元人民幣的距離，他總共付了50元。

一名26歲韓國研究生14日前往中國參觀世界遺產莫高窟。但他沒有中國手機號碼，抵達後才發現無法預約參觀，現場門票也立刻被搶光。他感嘆：

從韓國千里迢迢到2800公里之外的莫高窟，抵達後卻發現進不去，再也不想去中國了。

一名韓國女子日前拍片呼籲中國改善支付系統後，影片在微博瘋傳。不少中國人驚呼「原來我們的支付方式對外國遊客很不友善，完全沒發現」。但也有部分網友怒控：

「是韓國電子支付系統太落後，為什麼要怪我們？」

「韓國人根本是井底之蛙」



報道指出，中國政府也認知到這個問題，推出各種措施。中國國務院3月稱將持續優化可使用現金的環境，保障交通、購物、娛樂、旅遊和住宿等領域的現金支付，並呼籲商家不可拒收現金，需要準備找零。但商家合作態度消極，使外國客在中國所遭遇的問題遲遲沒有改善。

【延伸閱讀】深圳550萬輛電雞橫行人行道 市民哀嘆：走路都不敢了，小命要緊

【延伸閱讀】深圳550萬輛電雞橫行人行道 市民哀嘆：走路都不敢了，小命要緊

深圳行人路上隨處可見龐大的電動自行車。（深圳微時光授權使用）

行人路幾近消失 到處穿插險象環生 點圖放大看看深圳電動自行車亂象：

+ 21

【延伸閱讀】深圳蓮花山公園Robobus無人駕駛觀光車熱爆全城 不用預約免費坐

深圳蓮花山公園Robobus無人駕駛觀光車（深圳微時光授權使用）

點圖放大看看Robobus無人駕駛觀光車外觀及從車內可看到的景致：

+ 21

延伸閱讀：

中日關係回溫！日媒：中方擬恢復日本「短期入境免簽」

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】