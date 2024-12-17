細思極恐｜女生凌晨出門平安繩突斷掉　Siri竟說「這4字」更心寒

【細思極恐】蘋果（Apple）iPhone數碼助理Siri的確方便，但使用者需要有「強大心臟」？有台灣女生於網上發文發文表示，有天凌晨準備出門時，其平安符突然斷掉，然後Siri突然說出「4字」，令她當場嚇倒不敢出門，返回房間乖乖躺好，「真的嚇死我了」。



事件引來網民熱議，「好恐怖……」、「你住家的家神在保祐你」；但也有網民認為只是Siri出錯，毋須害怕。



Siri是蘋果（Apple）產品數碼助理。（示意圖）

台女平安繩突斷 Siri說「4字」更心寒

該台灣女生於社交平台threads發文，講述是次詭異經歷，「不知道大家曾經有沒有像我一樣，被自己的Siti（Siri）嚇到過」。

樓主憶述，有天凌晨與朋友約唱歌，在家門口穿鞋準備出門，其平安符卻突然斷掉，Siri更說出4字──「不要出門」，令她當場嚇得不敢出門，「當下真的嚇死我了，我立馬脫鞋，傳訊息給朋友說我沒有要去（唱歌），然後卸妝，回房間躺好，在家追劇」。

樓主講述被Siri嚇倒經歷。（示意圖／gettyimages）

網民估真相係咁

網民看後議論紛紛，有人直呼「好恐怖」，「細思極恐」、「你住家的家神在保祐你」。也有網民分享類似經歷，「我的Siri有1次在農曆鬼門開當天晚上凌晨3點多，突然講話說：xx 我在這裏（xx是我的名字）」。

不過亦有網民認為只是Siri出錯，毋須害怕，「Siri有時真的很煩會亂叫，還會莫名回應」、「看了留言後得出結論是：把Siri關掉」。