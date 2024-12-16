劏客？西貢食海鮮6人收$7XXX　小紅書男被1項收費震驚：當了水魚

又見天價海鮮餐？到西貢食海鮮一定要問清楚收費！有男食客於小紅書發相發文，指他早前到西貢1家海鮮舖吃海鮮，6人埋單共7,210元，後來才驚覺原來在餐廳吃海鮮有1項「特別收費」，令他大嘆「被宰」，「當了『水魚』」。



帖文引來網民熱議，有人認為收費不合理，「好似俾人當水魚」、「太貴」；但也有網民認為這是正常收費正常，而樓主卻不認同，結果觸發論戰。



到西貢食海鮮一定要問清楚收費。（資料圖片）

到西貢食海鮮 6人埋單7,210元

該男食客於小紅書以「避雷香港西貢海鮮」為題發文，大呻到西貢吃海鮮被當「水魚」，「去西貢吃了2次海鮮，都有喝酒的。懵懵2次都覺得貴，有些不合理又想不起來哪裏不合理，今天我朋友說我是給人當『水魚』宰了」。

樓主一行6人到西貢食海鮮，埋單7,210元。（小紅書）

樓主上載近日到西貢食海鮮的賬單。從賬單看到，他們一行6人於10月12日晚上光顧西貢1家海鮮舖，叫了「花雕蛋白蒸蟹（214元1份）」、「薑蔥炒花甲／蜆（139元1份）」、「椒鹽瀨尿蝦（143元1份）」、「清蒸魚（138元1份）」、「大象拔蚌刺身（176元1份）」、「油泡大象拔蚌（139元1份）」、「蝦刺身（176元1份）」、「豉椒炒貝類（139元1份）」，單計這些海鮮收費1,264；但加上茶位、可樂、紙巾、燒鵝、鹽焗雞腳，以及4927元1份的「海鮮（牌）」和服務費，埋單總計7,210元，即人均消費約1,202元。

樓主發現，原來這家海鮮舖有收取他海鮮「加工費」。（示意圖／gettyimages）

食客呻被宰：當了水魚

樓主發現，原來這家海鮮舖有收取他海鮮「加工費」，但他不解指出，「香港海鮮加工費是你在別的地方買海鮮，再去那裏加工吃飯才會收加工費，但是我這2張單的海鮮全部都在這家門口買的，沒有從船上買過來加工的」。

樓主又說，他之前在屯門三聖邨或珠海吃海鮮，都「習慣」被收加工費，明白有海鮮「加工費」，惟在西貢這海鮮舖吃的海鮮，都是於該舖購買，「不應該再收我加工費才對」，感嘆「加起來真的當了兩次『水魚』」。他又在文末標籤了「美食避雷」、「宰客」。

帖文引來網民爭議，有人認為收費不合理，也有人稱是正常收費。（小紅書）

網民爭議「海鮮加工費」是否合理

帖文引來網民爭議，有人認為收費不合理，「好似俾人當水魚」、「二千餘元一桌是比你的菜式豐富得多多多！」、「太貴！其實在全香港任何地方都可以找到有海鮮魚缸的酒樓，都可以吃到這些普通菜式」。

不過也有網民認為是正常收費，「收海鮮加工費好正常啊，更何況係買人哋鋪頭嘅海鮮，正如切餅費一樣」、「就算門口的海鮮，都一樣會收加工費，我去鯉魚門或者西貢食海鮮都一樣做法」。

樓主與網民意見相左

然而樓主強調這收費「唔合理」，反駁「點菜單就冇加工費，同佢買海鮮就要收加工費？同樣都需要整好畀人食，同樣都係咁製作，你覺得合理？如果你覺得合理，咁你啱」、「本地朋友話係佢檔口買嘅海鮮唔使加工費，亦都唔係咁計。我經常去大排檔點海鮮，都唔侯加工費」。

有網民回應「點會唔合理，出面揀嘅海鮮可以用自己想要嘅食法，如果唔合理，點解你唔直接喺菜單入面揀海鮮，嗰啲全部明碼實價唔使海鮮同加工費分別收。同埋職員應該一早話你知會收加工費，唔係食完先知，你覺得唔抵點解當時唔直接講。你呢間我都有食開，覺得完全冇問題」。

有網民認為收海鮮加工費屬合理，「就算門口的海鮮，都一樣會收加工費，我去鯉魚門或者西貢食海鮮都一樣做法」。（示意圖／gettyimages）

網民建議先問清楚加工費

另有網民指出，「普通大排檔如果自來海鮮都係要收加工費，如果係大排檔自己嘅海鮮就唔使加工費」、「西貢的很多店都寫了 海鮮另收加工費店裏買的也一樣，我們去了3次都只點大套餐，不敢單點」、「西貢海鮮店、鯉魚門海鮮店都是要海鮮加工費，你沒被人當水魚宰」、「加工費其實每間飯店都不一樣！可以先問問的」。