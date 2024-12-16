港鐵車廂現嘔吐物2女踩住照坐低　震撼照瘋傳　目擊者：細思勁恐

看到不明嘔吐物，味道與狀態都慘不忍睹，當然人人避而遠之，但近日網上瘋傳在港鐵車廂出現令人震驚一幕！有市民乘搭港鐵時，看到車廂的座位前方有一大灘嘔吐物，不少人都坐得遠遠，但有2名女子卻選擇坐到嘔吐物的正前方位置，非但雙腳是直接踩在嘔吐物上，甚至把隨身拿着的紙袋放在地上，後來其中1人率先下車離開，另1人則繼續坐着，讓樓主細思勁恐，分析指「如果灘嘢唔係佢哋嘅，冇可能會照坐㗎嘛；相反，如果灘嘢係佢哋，咁一係清理咗佢，唔係就坐過隔籬，點都冇可能踩住咁坐啩」。



樓主早前乘搭港鐵，上車時已見該2名女子「坐咗喺灘嘔吐物度」，而後續舉動更是讓他百思不得其解。（Threads圖片）

女乘客腳踩嘔吐物繼續聊天

樓主在Threads上分享該次所見所聞，表示早前乘搭港鐵，上車時已看見2名女子「坐咗喺灘嘔吐物度」，但奇怪的是2人卻神態自若地聊天，直到下一站，其中1名女子下車，但另外1人仍繼續坐在原有坐位。據樓主上傳的照片顯示，嘔吐物的位置為2名女子座位的正前方，她們的雙腳直接踩在嘔吐物上，更將一紙袋放在地上。

照片可見，2女坐在一排座靠門位置，腳下的嘔吐物仍濕漉漉，液體甚至延綿到整排座位地上，而她們旁邊的2個座位則沒有人坐。

樓主及網民分析不離座原因

樓主在帖文不禁分析背後原因，「咁問題嚟啦，如果灘嘢唔係佢哋嘅，冇可能會照坐㗎嘛；相反，如果灘嘢係佢哋，咁一係清理咗佢，唔係就坐過隔籬，點都冇可能踩住咁坐啩」，讓他百思不得其解。其後有網民則認為，應該是其中1名女子在樓主上車前已經嘔吐，後來打算遮掩嘔吐物，「（女乘客）遮住啲嘔吐物，以為人哋見唔到，冇咁尷尬」。