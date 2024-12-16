中大中醫冬天三九天灸治療計劃　調治虛寒體質增免疫力｜附連結

文：潘彥璋醫師＠香港中文大學中醫學院註冊中醫師

隨著天灸療法在社會上日益流行，大家對於天灸這個名字絕對不會陌生，天灸的灸當中含有火字，具有燒灼的意思。雖然字面意思如此，古人以此命名的原因是想表達天灸療法的特點，以「灸」代表着將溫熱性質和辛香走竄的藥物製成膏狀，貼敷在人體局部穴位上的一種療法。



三伏天灸利用性味辛溫走竄的藥物，敷貼於皮膚特定的穴位上，刺激相應的經絡及臟腑，以鼓舞人體正氣。（資料圖片）

而天灸的「天」所代表的意思是施行天灸並不是一年四季都能進行，必須因應天時。一般時間為夏天的三伏天和冬天的三九天，一年兩次。三九天所指的是冬季最寒冷的時期，在中醫理論中，三九天是人體陽氣潛藏的時間。古人利用氣候與人體相應的原理在三九天進行天灸以溫補陽氣，引火歸元。

《黃帝内經》有云：「陽氣者，若天與日，失其所，則折壽而不彰。」意指人體的陽氣就像太陽般重要。在大自然當中，太陽能夠溫暖大地，使萬物欣欣向榮，而陽氣就是人體機能的驅動力，能夠促進人體的生理機能正常運作。

因此天灸療法取穴一般都較多選擇在背部的穴位，因為人體背部與陽氣有關的經脈甚多，例如督脈和足太陽膀胱經都能夠調節全身陽氣的經絡。當貼敷溫熱的藥物在相應的穴位上，驅散身體的寒氣及溫補陽氣時的效果便能藉助這兩個經絡的特性而大大增強。

天灸治療安全、簡便，除了工作繁忙的都市人之外，小童也相當適合進行此治療。（資料圖片）

中醫經常強調「正氣存內，邪不可干」，固護我們自身的陽氣正正是當中必不可少的重要一環。當陽氣不足時，怕冷，水腫，經常容易感冒，經常流鼻水等情況便非常容易發生，如果您也有類似的情況發生，或者經常在空調地方工作，本來患有鼻敏感，哮喘，慢性痛症，慢性咳嗽等病症，不妨向相熟的中醫師咨詢一下天灸是否能夠幫助您改善症狀，或者達到未病先防的效果。

天灸治療安全、簡便，除了工作繁忙的都市人之外，小童也相當適合進行此治療。無論您是因為受上述提及的症狀所困擾，又或想改善體質、強健體魄，都歡迎參加由香港中文大學中醫診所（中大中醫診所）將於本月至明年1月舉辦的「三九天灸治療計劃 2024」，把握「祛寒抗病」的機會。在進行天灸治療前， 參加者應先接受中醫師的診症及評估，並遵從中醫師的醫囑接受治療。

香港中文大學中醫診所﹕按此

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