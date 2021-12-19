天灸治療與香囊並用療效更佳　中大中西醫推三九天灸計劃｜附詳情

文：周德宜醫師＠中大中西醫（香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所專業顧問、註冊中醫）

踏入秋冬季節，本港氣溫逐步下降，自11月初「立冬」以來，平均氣溫較8月初「夏至」時下降約5至6度，天氣轉涼誘使很多人的慢性疾患例如哮喘、氣管敏感等復發。



中大中西醫指三九天灸可扶正化寒，增強抵抗力。（資料圖片）

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近年來中醫藥在香港發展迅速，「治未病」的概念已深入民心，很多市民對「天灸治療」都不感陌生。天灸治療一般會選擇於夏季三伏天和冬季三九天，根據《黃帝內經》「春夏養陽，秋冬養陰」、以及「夏病冬治，冬病夏治」的原理進行。作為一種中醫傳統療法，其臨床療效好、治療方法簡便，於一年中「冬至」及「夏至」這兩個陰陽轉化的兩個轉折點，選擇溫陽藥物、透過皮外敷貼經皮膚穴位吸收，鼓舞人體正氣及化解體內陰寒之氣，從而達到預防及治病的效果。

由於三伏天灸及三九天灸所選用藥物一般均以《張氏醫通》之冷哮灸方為基礎加減製作而成，其用藥包括白芥子、細辛、生薑等辛溫發散的藥物，適用於調治寒性疾患，如哮喘、慢性咳嗽、過敏性鼻炎、反覆體虛感冒、風寒濕痺痛、虛寒性經痛、反覆泄瀉等。臨床使用時，應遵從中醫學辨證論治，結合適當的穴位進行敷貼，方能獲得最佳療效。

除了天灸療法之外，使用中藥香囊亦是一種簡便實用的養生防病方法。此療法屬中醫傳統醫學之「衣冠療法」，一般會將具芳香辟穢性質之藥材例如：蘇葉、白芷等，放進繡花布袋中，常備在身，通過口鼻及皮膚吸收，從而達到除瘴辟穢、調攝養生的作用。現代研究發現，中藥香囊芳香之氣可以提高睡眠質量、穩定情緒，選擇合適的中藥材亦有助提高免疫力及預防感冒。

就此，香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所邀請著名中醫方劑學專家、名譽訪問教授梁頌名教授，借鑑傳統智慧設計了「芳香化濁中藥香囊」，歡迎接受三九天灸治療的人士配合使用。

使用方法如下：



●把香囊固定在衣襟上，佩戴胸前，隨時聞到香囊的氣味。



●把芳香化濁香囊放在衣服的口袋裡，隨時拿出來聞一聞。



●晚上休息時，亦可將香囊放於枕邊。



●香囊中藥大多是芳香揮發性藥物，不使用時可放回密封膠袋。



●當香囊香氣轉淡時，可以掌心摩擦溫熱，使香味增加；如發現香囊氣味消減，應更換新藥芯，一般建議每3至4星期更換一次。



（注意：對中藥材過敏者及孕婦慎用，使用前宜先諮詢註冊中醫師。）



如對上述天灸治療感興趣，歡迎參加香港中文大學醫學院中西醫結合醫務中心推出之三九天灸治療計劃，更多詳情及報名可點擊以下網址﹕https://bit.ly/3HhOD08。此外，醫務中心亦有出售「芳香化濁中藥香囊」，配合三九天灸治療，提升治療效果。

作者簡介：



「中西醫結合醫務中心」乃香港中文大學醫學院香港中西醫結合醫學研究所轄下的醫務中心，致力推廣醫學研究、教育培訓及提供醫療服務，團隊人員包括中醫師、西醫、註冊護士、臨床心理學家等，旨在揉合兩個醫療系統所長，改善醫療服務。



（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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