健康百科｜夏日天灸養生兼增抵抗力　三伏天最適合因全年陽氣最盛

文：洪雙雙醫師@中大中西醫（香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所專業顧問、註冊中醫師） 今次新型冠狀病毒肺炎肆虐全球，對全球各地的醫療體系帶來挑戰，也看到各地的應對策略。中國內地及香港雖然是其中一個最早有確診案例的地方，經過6個多月的抗疫，正當各地仍有遞增個案時，我們本地確診個案卻有所減少，這也歸功於市民防疫意識强及公共衛生防禦措施相對完善。很多醫學專家均認為今次疫症可能再度爆發，於將來再次嚴重起來，因此防疫意識不可鬆懈。

現時我們的生活也漸漸回復正常，各個機構復工後疫症也仍在受控情況，可見只要保持警惕，也能減低傳播機會。學生們也終於返回校園，為減低傳播風險，孩子們的防疫意識也要從小培訓。從中醫角度來說，減低患病機會，還是先從增强體格開始，正所謂「正氣存內，邪不可干」。踏入夏天，又有多一個增强體格的養生方法，就是有助身體激發陽氣的天灸治療。

針灸包括以針刺或灸法刺激經絡來調節身體，以達至陰平陽秘，即所謂健康的狀態。灸是利用溫熱的物質來刺激經絡，而天灸則是利用夏天的溫暖，再加上溫性的藥物，使陽氣能透過穴位刺激經絡。

天灸最佳治療時間是在三伏天，即每年約小暑後至立秋後的其中一段時間，今年三伏天是7月16日至8月24日之間，三伏天是一年間北半球陽氣最旺盛的時間，也是人體吸收陽氣的最佳時間，對於寒性濕性體質、或天冷時及飲食生冷後病症容易發作的人士，皆可以透過天灸來刺激體內的陽氣，並把寒氣驅趕。

三伏天所選的日子為庚日，在五行中屬金，與肺系有關，有加强正氣、補益肺氣的作用，因此對於鼻敏感、哮喘、咳嗽、咽喉不適等病症尤有作用，正氣、肺氣加强了，便可以減低肺部受感染的機會了。想趁這時期加强體質的話，便不要錯過在三伏天時期接受天灸治療。

除了天灸治療外，這段時期也可透過食療及中藥治療來加强療效，雙管齊下，內外兼施，才能更針對體質調理。如脾虛體質要健脾、痰濕體質要袪痰濕，都巿人的體質都寒熱不一，如單靠天灸治療，治療效果便有差異。

除了天灸治療外，這段時期也可透過食療及中藥治療來加强療效，雙管齊下，內外兼施，才能更針對體質調理。（GettyImages）

另外，有些帶有濃醇香味的中藥可以製成香包，根據草藥的不同搭配，可以有通鼻、醒神、除穢等的功效。上班上學時戴於胸前或放在枱面可以造成一個天然屏障，減少感染的方法，不少戴了香包的人士也驚覺香包有驅蟲的作用，蚊蟲也因畏懼香草的味道而遠走，這也不無道理，坊間也常以香茅、艾葉等驅蚊。香包因應時令及目的進行不同配搭，例如春天應以芳香化濕為主、夏天應以消暑除煩為主，所以香包應不時更換，以能達至最佳的效果。

為了身體强健，當然不可忽略營養均衡的飲食，透過運動加强心肺功能，强健體魄。如果生活真的過度繁忙，過度虛耗身體，使用以上的方法强壯身體也是不錯的選擇。三伏天快到了，不要錯過春夏養陽的好機會！本醫務中心「春夏養陽、冬病夏防」三伏天灸療程現已接受報名，另提供芳香理氣中藥香包選購，香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所中西醫結合醫務中心三伏天灸療程現已接受報名，詳情可登入以下網頁：按此

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作者簡介： 「中西醫結合醫務中心」乃香港中文大學醫學院香港中西醫結合醫學研究所轄下的醫務中心，致力推廣醫學研究、教育培訓及提供醫療服務，團隊人員包括中醫師、西醫、註冊護士、臨床心理學家等，旨在揉合兩個醫療系統所長，改善醫療服務。

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