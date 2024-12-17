貨車違泊巴士總站仲發惡！遭九巴包圍反擊慘了　目擊者：玩X死佢

違例泊車還要發惡鬧人？本港網絡流傳1段影片，指有貨車違規駛入油塘巴士總站停泊，司機還要發惡「X人」，結果被多輛九巴包圍「夾擊」，無法離開。拍片者笑言，「捉蟲啊，玩X死佢，喺度慢慢等」。



影片引來網民熱議，認為貨車「抵死」，「揸搵食車都唔識規矩？」、「泊已經衰，仲要停到咁出」、「玩緊巴士圍棋」、「報警啦」。不過也有網民認為毋須小事化大，「都幾無聊，畀佢走只係幾分鐘嘅事」。



本港網絡流傳1段影片，指有貨車違規駛入油塘巴士總站停泊，司機還要「X人」，結果被多部九巴包圍「夾擊」，無法離開。（影片截圖）

貨車駛入巴士總站被巴士包圍

有港男於12月16日（星期一）在Facebook群組「馬路的事討論區」發布影片，指有貨車駛入油塘巴士總站違例停泊，「貨車佬仲要X人，幾惡」。

影片長36秒，見到貨車停泊在巴士總站行人過路處附近，前方、右邊及後方都有多部九巴，顯出被巴士包圍之勢，不夠行車空間離開。

貨車停泊在巴士總站行人過路處附近，前方、右邊及後方都有多部九巴。（影片截圖）

貨車停泊在巴士總站行人過路處附近，前方、右邊及後方都有多部九巴。（影片截圖）

貨車停泊在巴士總站行人過路處附近，前方、右邊及後方都有多部九巴，貨車無法駛離。（影片截圖）

樓主邊拍影片邊說，「呢個貨車佬啊，捉蟲啊，玩X死佢，入咗嚟（巴士總站），唔走得，前面又（被巴士）頂住，食得禾米多，喺度等啦，慢慢等」。

網民嘲「抵死」：玩緊巴士圍棋

網民看影片後議論紛紛，有人認為貨車司機「自己攞嚟衰」，「抵死」、「揸搵食車都唔識規矩？」、「泊已經衰，仲要停到咁出」、「前後頂死佢走唔到！等差佬嚟！」、「巴士佬做得好！」、「不用即場開火，可以後報影住駕，可以告沒有遵從交通標誌或者禁區內行駛，450等佢為自己態度埋單」。

也有網民笑言，「玩緊巴士圍棋」、「泊好就去休息架啦，等下啦」、「巴士站兼職貨車站」。不過亦有網民認為毋須小事化大，「都幾無聊，畀佢走只係幾分鐘嘅事」。

網民認為貨車司機「自己攞嚟衰」。（影片截圖）

違例泊車定額罰款320元

根據運輸署《道路使用者守則》，除了特許使用者，巴士站、公共小型巴士站或的士站不准停車及上落客貨。而根據《定額罰款(交通違例事項)條例》，違例泊車可定額罰款320元。