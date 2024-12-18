夾公仔！得意妹誠心合十拜機器求夾大獎　結局她叉腰嬲爆影片瘋傳

「難夾」似乎是大多數人對夾公仔機的印象，而想順利獲得公仔，難道要靠的已不只是實力，還需一點「神力」？近日網上流傳影片，顯示1名女童為了夾到心儀公仔，竟虔誠地蹲在機器前面合掌祈禱並鞠躬行禮。可惜似乎「臨『夾』抱佛腳」未能起作用，女童最終以失敗告終，氣得當場「叉膘」表達不滿，而影片中「軟弱無力」的抓夾亦引起部份網民關注。



網上流傳影片，顯示1名女童為了夾到心儀公仔，竟在機器前面合掌祈禱並鞠躬行禮，似是求神保佑。（Facebook影片截圖）

該段影片日前在Facebook本地群組開始流傳，但卻未能確定拍攝地點及時間，而早於12月初，相關影片已在越南一些社交媒體上瘋傳。

女童雙手合十高舉頭上，對着夾公仔機再三鞠躬。（Facebook影片截圖）

她又虔誠地蹲在地上，合掌閉眼認真祈禱。（Facebook影片截圖）

女童祈禱動作萌翻網民

從影片可見，1名紅衣女童興奮地站在夾公仔機前面，卻突然煞有介事地後退1步，然後雙手合十高舉頭上，對着夾公仔機鞠躬。拜了又拜後，她又虔誠地蹲在地上，合掌放在胸前，閉上雙眼認真祈禱，再行拜禮，整個過程都有板有眼，似是希望神明保佑她能夾到心儀的公仔。

完成「祈福儀式」後，女童堅定地投入硬幣，跪在機前夾公仔。只見她移動抓夾至角落1隻綠色玩偶後，按下抓公仔的按鈕，隨即雙手交握成拳放在鼻尖處作祈禱狀。可惜的是，抓夾剛夾着娃娃的下半身略略升起後，就「軟弱無力」地鬆開。女童見到抓夾只抓了把空氣起來，即時雙手叉腰站起來看着公仔機，似乎對結果是又氣又惱。

影片中女童祈求「掌管夾公仔機之神」的畫面充滿童趣，令人看完都忍俊不禁，不少網民都表示爆笑。然而，也有人覺得該公仔機的抓夾看起來較鬆，似乎不易夾起東西。

消委會總幹事黃鳳嫺建議政府研究規管夾公仔機。（資料圖片/梁鵬威攝）

夾公仔機投訴逐年上升

隨着夾公仔機在本港盛行，鬆爪、誤導等的投訴也逐年增加。根據消委會資料，有關夾公仔機的投訴逐年上升，由前年的7宗升至去年的16宗，今年首11個月更錄得42宗投訴，部分更涉及「保夾」機制或獎品與機內展示的不符。

消委會總幹事黃鳳嫺於17日在電台節目中指出，如果夾公仔機的商戶在商品條款中隱藏重要資料，而令消費者額外消費，或構成誤導性遺漏，觸犯《商品說明條例》，最高可被罰款50萬元及監禁5年。

（Facebook）