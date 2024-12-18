港鐵白衣男逃票！女職員狂追：唔好走　貓捉老鼠片瘋傳港鐵爆結局

港鐵職員使出「洪荒之力」打擊逃票？本港網絡瘋傳1段「尖沙咀站貓捉老鼠大戰」影片，見港鐵尖沙咀站有長髮女職員極速追趕1名疑似逃票、正在拔足狂奔的白衣男子，且邊追邊叫「唔好走啊！」。上載影片者笑言「如果當初我有呢個速度，左右夾擊都走到c●s」。



影片引來網民熱議，有人大讚女職員做得好，「Respect」、「跑得幾快」，亦有人打趣說「2025年考入港鐵要求會加入100m短跑測試」。另有網民自稱是涉事港鐵查票隊另1名成員，透露事件結局，「尖沙咀站，俾我追到你那個人……希望你記得我啦，感謝你的罰款（希望你睇到By：有份捉你第二個人），獲其他網民讚好，「其實好好地畀錢唔好？係要逃票，其實抵嘅」。



本港網絡瘋傳1段「尖沙咀站貓捉老鼠大戰」影片，見港鐵尖沙咀站有長髮女職員極速追趕1名疑似逃票、正在拔足狂奔的白衣男子。（影片截圖）

港鐵證實涉事男乘客使用長者八達通

港鐵回覆《香港01》查詢時表示，根據記錄，12月16日晚上港鐵顧客服務及收益保護組職員於尖沙咀站查票期間，要求1名乘客出示有效車票，該乘客1度嘗試逃跑及跳過閘機，其後被其他乘客協助截停。職員其後證實該乘客使用了他不符合資格使用的長者八達通，職員根據港鐵附例向他發出擬檢控通知書，並會將個案交予公司法律部處理。

港鐵公司呼籲乘客，必須繳付正確車資，乘客遇到職員查票時，亦應配合出示車票予職員檢查。

港鐵女職員狂追疑逃票白衣男

乘搭港鐵不應「逃票」！本港Threads及多個Facebook群組流傳這段2秒影片，上載或轉載者分別留言「如果當初我有呢個速度，左右夾擊都走到c●s」、「突發，尖沙咀站貓捉老鼠大戰，前面條友贏緊2個馬位，為咗1千蚊，你嘅速度可以有幾快？」。

影片見到，港鐵尖沙咀站近閘口位置，有1名白衣男子拔足狂奔，疑似逃票，後方有1名長髮女職員奮力追趕，邊追邊喝斥「唔好走啊！」。2人高速消失於鏡頭，現場有不少人圍觀。

港鐵尖沙咀站近閘口位置，有1名白衣男子拔足狂奔，疑似逃票。（影片截圖）

後方有1名長髮女職員奮力追趕，邊追邊喝斥「唔好走啊！」。（影片截圖）

港鐵女職員與逃票白衣男在尖沙咀站上演追逐戰。（影片截圖）

港鐵女職員與逃票白衣男在尖沙咀站上演追逐戰。（影片截圖）

港鐵女職員與逃票白衣男在尖沙咀站上演追逐戰。（影片截圖）

網民激讚女職員：跑得幾快

網民看過影片議論紛紛，有人大讚女職員做得好，「Respect」、「個女職員真犀利」、「 老實講，職員跑得幾快」、「我諗起（電影《功夫》）包租婆同星爺」、「2025年考入港鐵要求會加入100m短跑測試」。

另有網民自稱是涉事港鐵查票隊另1名成員，透露事件結局，「尖沙咀站，俾我追到你那個人……希望你記得我啦，感謝你的罰款（希望你睇到By：有份捉你第二個人），獲其他網民讚好，批評「逃票」行為離譜，「其實好好地畀錢唔好？係要逃票，其實抵嘅」、「畀錢搭車唔係天經地義咩？」。

有網民大讚女職員做得好，「Respect」、「個女職員真犀利」。（影片截圖）

不過也有網民認為追逐做法危險，「跑咁快真係好危險，咁既速度撞到人，真係想像唔到」、「叫人喺出口包抄就好，咁樣追法真係危險。

港鐵逃票可罰款1,000元

《香港鐵路附例（港鐵附例）》列明，若發現乘客逃票，將向違例者徵收附加費，金額為港幣1,000元。