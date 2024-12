港鐵外籍男火爆罵：I finish you now！　大叔這樣反應　結局絕了

乘搭公共交通工具時應注意禮儀,互相忍讓且不能騷擾其他乘客!有市民在社交網站上載影片,指乘搭港鐵前往旺角站時,1名外籍男子站在車廂中間,不斷用英文向前方座位的大叔破口大罵,更揚言「One minute. I finish you now!」(我1分鐘就可以解決你),又稱可殺死大叔!惟在外籍男大聲喝罵下,大叔似是聽不懂,貌似茫然卻無法反擊,結果外藉男聽到列車將到站的廣播,意反高潮的轉身準備下車,雙方未有動手。樓主笑指這是「中西文化交流」,形容「今次傷亡是0,只係耳同喉嚨痛咗少少」。



網民看片後表示從中留意到「香港人鬧交好少會咁講」,又指如將英文內容「轉做廣東話就好似小朋友鬧交」,亦有人形容今次不是罵戰,「只見外籍人單向輸出」。



站在車廂中間、穿全身黑色衣服的外籍男子,以英文大罵坐在位子上的啡衣大叔,揚言用1分就可解決大叔,又稱可殺死他,幸最終沒有動手。(影片截圖)

外籍男:1分鐘可以解決你!

目擊事件的市民在Threads上載27秒影片,當時列車正駛往旺角站,車廂中間有1名身穿黑色衣褲的外籍男子,不斷用英文大聲喝罵坐在前方的啡衣大叔,激動地重複表示:「Just one minute. I finish you now!」、「One minute,I give you, you will die now」,即聲稱自己用1分就可解決大叔,又表示可以殺死他。

列車正前往旺角,而站在車廂中間、穿全身黑色衣服的外籍男子,以英文大罵坐在位子上的啡衣大叔,揚言用1分就可解決大叔,又稱可殺死他,幸最終沒有動手。(影片截圖)

外籍男伸出1隻手指,示意1分鐘可以解決大叔。(影片截圖)

列車快將到站 外籍男收口預備下車

車廂內的乘客紛紛退開,故大叔身邊座位完全無人,四周乘客未有勸架,而大叔抬頭看着黑衣外籍男,口部似喃喃自語,但未有明確還口,更露出茫然表情,疑似不懂外籍男喊罵內容。其後列車廣播指快將到達旺角站,黑衣男竟秒速收口,轉身走向車門準備下車,但仍「攞尾彩」以英文罵大叔是「混蛋」(bastard),而直至影片結束時雙方都沒有動手。

大叔抬頭看着黑衣外籍男,口部似喃喃自語,但未有明確還口,更露出茫然表情,疑似不懂外籍男喊罵內容。(影片截圖)

目擊者:今次嘅中西文化交流

一場爭執最終和平收場,樓主笑指「男人之間嘅對戰好有趣,通常都係雙方不斷話俾對方知,你會對佢做啲咩,然後一路講一路後退」,由於大叔沒有還口也沒有還手,所以談不上罵戰,「今次嘅中西文化交流,傷亡係0,只係耳仔同喉嚨痛咗少少」。

網民:轉做廣東話就好似小朋友鬧交

有網民留言指「香港人鬧交好少會咁講」、「中西文化真係唔一樣」,又形容如果將英文內容「轉做廣東話就好似小朋友鬧交」。有人認為大叔的表現避免了一場大戰,「要嘈贏黑人好簡單,阿叔只要扮聽唔明英文一直講中文就得」,有人則嘲諷指「睇阿叔坐姿就知食過下夜粥,佢醒呀唔出手,佢出手睇怕個黑人唔使終身監禁都坐返10年20年」。有人更「裁判上身」,認為今次不是對戰,「只見外籍人單向輸出」。

