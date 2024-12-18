港鐵外籍男火爆罵：I finish you now！　大叔這樣反應　結局絕了

乘搭公共交通工具時應注意禮儀，互相忍讓且不能騷擾其他乘客！有市民在社交網站上載影片，指乘搭港鐵前往旺角站時，1名外籍男子站在車廂中間，不斷用英文向前方座位的大叔破口大罵，更揚言「One minute. I finish you now!」（我1分鐘就可以解決你），又稱可殺死大叔！惟在外籍男大聲喝罵下，大叔似是聽不懂，貌似茫然卻無法反擊，結果外藉男聽到列車將到站的廣播，意反高潮的轉身準備下車，雙方未有動手。樓主笑指這是「中西文化交流」，形容「今次傷亡是０，只係耳同喉嚨痛咗少少」。



網民看片後表示從中留意到「香港人鬧交好少會咁講」，又指如將英文內容「轉做廣東話就好似小朋友鬧交」，亦有人形容今次不是罵戰，「只見外籍人單向輸出」。



站在車廂中間、穿全身黑色衣服的外籍男子，以英文大罵坐在位子上的啡衣大叔，揚言用1分就可解決大叔，又稱可殺死他，幸最終沒有動手。（影片截圖）

外籍男：1分鐘可以解決你！

目擊事件的市民在Threads上載27秒影片，當時列車正駛往旺角站，車廂中間有1名身穿黑色衣褲的外籍男子，不斷用英文大聲喝罵坐在前方的啡衣大叔，激動地重複表示：「Just one minute. I finish you now!」、「One minute,I give you, you will die now」，即聲稱自己用1分就可解決大叔，又表示可以殺死他。

列車正前往旺角，而站在車廂中間、穿全身黑色衣服的外籍男子，以英文大罵坐在位子上的啡衣大叔，揚言用1分就可解決大叔，又稱可殺死他，幸最終沒有動手。（影片截圖）

外籍男伸出1隻手指，示意1分鐘可以解決大叔。（影片截圖）

列車快將到站 外籍男收口預備下車

車廂內的乘客紛紛退開，故大叔身邊座位完全無人，四周乘客未有勸架，而大叔抬頭看着黑衣外籍男，口部似喃喃自語，但未有明確還口，更露出茫然表情，疑似不懂外籍男喊罵內容。其後列車廣播指快將到達旺角站，黑衣男竟秒速收口，轉身走向車門準備下車，但仍「攞尾彩」以英文罵大叔是「混蛋」（bastard），而直至影片結束時雙方都沒有動手。

大叔抬頭看着黑衣外籍男，口部似喃喃自語，但未有明確還口，更露出茫然表情，疑似不懂外籍男喊罵內容。（影片截圖）

目擊者：今次嘅中西文化交流

一場爭執最終和平收場，樓主笑指「男人之間嘅對戰好有趣，通常都係雙方不斷話俾對方知，你會對佢做啲咩，然後一路講一路後退」，由於大叔沒有還口也沒有還手，所以談不上罵戰，「今次嘅中西文化交流，傷亡係0，只係耳仔同喉嚨痛咗少少」。

網民：轉做廣東話就好似小朋友鬧交

有網民留言指「香港人鬧交好少會咁講」、「中西文化真係唔一樣」，又形容如果將英文內容「轉做廣東話就好似小朋友鬧交」。有人認為大叔的表現避免了一場大戰，「要嘈贏黑人好簡單，阿叔只要扮聽唔明英文一直講中文就得」，有人則嘲諷指「睇阿叔坐姿就知食過下夜粥，佢醒呀唔出手，佢出手睇怕個黑人唔使終身監禁都坐返10年20年」。有人更「裁判上身」，認為今次不是對戰，「只見外籍人單向輸出」。

（綜合）