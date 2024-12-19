美心懷舊蒸飯$55！港男放間尺量潤腸僅5cm　網民嘲：驚你膽固醇高

是一分錢一分貨，還是這潤腸真的太短了？有港男在網上發帖，指日前光顧美心MX叫55元的原味蒸飯外賣，他不滿飯盒內的「雙腸」，即臘腸和潤腸太短，拿出間尺量度後，發現分別只有7厘米及5厘米長。帖文引起熱議，不少網民認為臘腸與潤腸的確太短，狂嘲「食2盒駁長佢」、「亞洲size」、「驚你膽固醇高，為你着想」；但也有人認為以售價來說還算合理，「你畀幾多錢呀？」、「又咁講，臘腸唔係平嘢嚟㗎」。



樓主上傳外賣蒸飯照片，放上1支匙羹做比較，更顯得臘腸與潤腸細小。（fb群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

臘腸約7cm 潤腸約5cm

樓主在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，上傳數張照片，包括美心MX的古法臘味懷舊原味蒸飯宣傳照，其他照片則展示了1盒蒸飯外賣，白飯上面有鹹蛋肉餅，1截臘腸及1截潤腸。樓主用間尺量度「雙腸」長度表達不滿，其中潤腸長約5厘米、臘腸長約7厘米，他另外放上1支匙羹到蒸飯上方作比較，鹹蛋肉餅約有2個匙羹頭部大小，臘腸在有比較之下，看起多更加細小。樓主指飯盒購自美心快餐，售價55元，並標籤了美心MX。

樓主用間尺量度蒸飯的「雙腸」，其中潤腸長約5厘米。（fb群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

樓主用間尺量度蒸飯的「雙腸」，其中臘腸長約7厘米。（fb群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

網民笑：懷舊就係咁，以前物資缺乏

網民看圖後笑言臘腸「迷你」，「嘩！成5cm咁長」、「懷舊就係咁，以前物資缺乏吖嘛」、「細份啲，等你快啲食完，咩叫快餐呀？」、「食2盒駁長佢」、「盒飯超嘔心,，菜都冇條」。有網民又笑指樓主「好認真，用間尺」、「用尺度就知你驗開樓」、「你唔會係特登帶把間尺度掛」、「無帶眼鏡睇，第一眼望落去，以為你影狗Ｘ」，又打趣道樓主是否吃過才拍照，「食過你先至影出嚟，嗰舊潤腸得半舊嘅梗係咁短啦」。

不過也有網民認為以55元的飯盒來說，其食物的性價比算合理，「你俾幾多錢呀？」、「有鹹蛋、有肉餅、有臘腸、有潤腸、有飯、有豉油，先$55 唔貴呀」、「外賣份量一定比堂食為小」。

（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）