壽宴每圍$3000！小紅書女斥餸菜價翻倍：無良商家　網民撐價合理

去酒店擺壽宴，菜式豐儉由人，價格是否合理則見仁見智。有小紅書女用戶近日發文，指外公日前佛山一間酒家擺壽宴，指店員看到其外公點菜，隨即「菜價全部翻倍！欺軟怕硬，專坑老人」，一些日常菜式如「藕餅拼蝦米粉絲」要價98元，但類似菜式在外賣平台上只賣49元，結果每席收費達2,960元（人民幣，下同，約3,200港元）。



網民看到樓主上載的菜單，不少人反認為店方收費合理，「這個菜式大部份酒樓都要2,000+/圍吧，都乳豬全體和波龍（波士頓龍蝦）了，擺酒的菜都是中牌，會比菜牌的例牌貴點，這個正常，建議去其它酒樓了解下擺酒的行情再開罵」。



小紅書女用戶批評佛山一家酒家收費貴，指店員看到其外公點菜，隨即「菜價全部翻倍！欺軟怕硬，專坑老人」，結果每席收費2960人民幣。（小紅書圖片）

外公開壽宴擺5圍酒席

樓主在小紅書以「避雷大瀝尖沙咀 三千塊竟然吃這些」為題在小紅書發文，表示其外公日前到內地佛山一酒家用餐，由於是舉行壽宴，故包了5席，每席收費2,960元。據其上傳的照片顯示，壽宴菜式包括人參炖響螺湯、燒乳豬、上湯伊麵焗大波士頓龍蝦、蒸桂花魚、鮑魚、東坡肉等，一共有12道主菜。

樓主斥酒家把菜式價格翻倍

樓主文中批評，「去過的人都知道這些菜多少錢，一到我外公去點菜，菜價全部翻倍！欺軟怕硬，專坑老人，無良商家！」，其後又留言舉例，指菜單中的「藕餅拼蝦米粉絲」要價98元，但類似菜式「脆嫩煎蓮藕餅」在外賣平台上卻只賣49元，批評店家直接收取其外公雙倍價錢。

樓主舉例指菜單中的「藕餅拼蝦米粉絲」要價98元，但類似菜式「脆嫩煎蓮藕餅」在外賣平台上卻只賣49元，認為外公被坑了。（《孤味》劇照）

網民指擺酒菜式與平常不同 撐收費算合理

帖文引來大批網民留言回應，有人認同樓主的點觀，認為店方收費過高，「腰果丁要128（元）？是我不夠努力嗎？」、「竟然這樣？！本來婚宴打算在這里辦的，現在還是算了」。然而，更多網民卻認為包席的菜式，份量都會比一般店內用餐和外賣較多，材料也更好，反斥樓主不懂行情，「正常可能58（元）一例，不過擺酒一般都是中牌，128（元）不出奇」、「現在都差不多這個價格，不算貴」、「他不是例牌啊，是加大的啊」、「大波龍同手板咁大的波龍唔同的，自己點一圍同擺酒點十幾圍又唔同的，擺酒其實係花錢買個場地，婚宴只有套餐，低於呢個金額人哋都唔做你生意，你明白嗎？」。