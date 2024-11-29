香港食串燒$8475！小紅書女3人食完呻好貴　網民睇單據即撐合理價

香港物價不時令遊客震驚，最近1名女子在小紅書發文，表示日前與另外2名朋友到九龍海逸君綽酒店吃日式料理，飯後結賬時才驚覺索價8475.5元。樓主在帖文中上傳單據，並問道「香港吃串花了8000多，誰幫我看看吃啥了？」。帖文一出，網民看過帳單內容，隨即指樓主一行3人點了喜知次魚、鮑魚、北海道海膽和純米酒等貴價食品飲料，加上在高級酒店內的餐廳享用，難怪餐費較昂貴，故認為收費是「明碼實價」，反指責樓主「妳點餐是不看價錢的？」、「沒那個條件就不要去高級地方吃」。



有女子在小紅書發文，表示日前與另外2名朋友到九龍海逸君綽酒店吃日式料理，飯後結賬時才驚覺索價8475.5元。（小紅書圖片）

3人用餐埋單逾8,000元

樓主在小紅書以「香港吃串花了8,000多，誰幫我看看吃啥了？」為題發文，又上傳照片，指自己看不懂日語翻英的拼音，故希望讓其他網民解答一下為何，「一結賬8,000多，我有不知道哪幾個菜那麽貴啊？」。

樓主其後續指，日前與2名朋友一起到酒店的餐廳吃日式料理，由於她是較晚才到餐廳，友人本來已經點了一堆東西，加上自己也不會生吃海鮮料理，「我也不知道這些菜都叫什麽，結賬單我也看不懂才上來問」。

樓主與朋友點選了喜知次魚（OP-Kinki），每條1,600元。（小紅書圖片）

樓主與朋友點選了鮑魚料理（OP=AWABI BATAYAKI），每份1,400元。（小紅書圖片）

帆貝刺身（HOTATEGAI）2隻400元。（小紅書圖片）

燒蟹腳（ARASUKA KANI）每客380元。（小紅書圖片）

燒雞翼（TEBASAKI）每隻120元。（小紅書圖片）

樓主與朋友在席點選的日本純米酒（RIHAKU JUNMAI），每瓶700元。（示意圖，網上圖片）

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網民解構帳單撐酒店收費合理

帖文很快便引來網民熱議，不少人立即解釋樓主他們點了喜知次魚、鮑魚、北海道海膽等海鮮，還有一支純米酒，「這四種已佔一半價錢」；另外，燒銀杏串120元一串、帆貝200元一客、雞翼120元一客等。許多網民也表示樓主到高級餐廳消費，價錢算合理，「其他的很正常啊，而且還是酒店裡面的日本餐廳」、「那一間是高級的日料店，貴是正常的」、「妳呢間酒店+米芝蓮+日料，呢個價差唔多」、「本來吃爐端燒就不便宜，還在酒店裏的餐廳，那肯定要相當的價錢了」。

然而，也有部份網民指，「在香港被米其林推薦過的爐端燒餐廳，還是單點不吃套餐，聽着就便宜不了，不過妳不吃生跟海鮮來吃這家又真的有點虧」、「貴且吃不飽」。