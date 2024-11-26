4000元Omakase！港女怒數5宗罪：壽司得3嚿　後續收餐廳私訊咁講

時興「Omakase（廚師發辦）」，價格不菲但可享受獨特滋味，但小心中伏！有港女在網上發文發相大呻，指她與男友光顧荔枝角1間日式餐廳的「Omakase」，2人用膳埋單超過4,000元，但形容極度失望，更力數5宗「罪」，包括只有3件壽司，直指「食過最差嘅Omakase。食材比壽司郎更差……Omakase而家都變咗劏水魚」。



港女的帖文附有食物圖片，可見當中還包括十多道食物，有魚類刺身及海膽等等，但她表示男吃不飽，其後要另叫炸雞外賣填肚，又爆出男友因1原因「已經帶佢啲同事去過個度4次以上」。而事件竟有後續，原來餐廳看到網上帖文，有職員向樓主的男友傳訊息致歉。



帖文引來網民熱議，「4,000幾食啲咁嘅嘢，不如直接飛去日本食」、「咁樣$4,000，佢真係好好賺」、「正正經經去食壽司郎好過」、「當交智商稅」。



時興「Omakase（廚師發辦）」，但要小心中伏。（示意圖／gettyimages）

港女偕男友光顧「Omakase」埋單$4,000 力數5宗罪

該港女於Facebook群組「香港Omakaseおまかせ關注組」發布多張相片，講述是次食「Omakase」的「中晒大伏」經歷。樓主表示，她早前與男朋友光顧荔枝角1間日式餐廳的「Omakase」，埋單總額4,000多元，然而質素令她大失所望，列出5大問題，包括食物質素、食物安排、服務態度等，形容是「食過最差嘅Omakase」。

樓主表示，她早前與男朋友光顧荔枝角1間日式餐廳的「Omakase」，埋單要4,000多元，然而質素令她大失所望。（「Facebook群組「香港Omakaseおまかせ關注組」圖片）

問題1：食物質素

樓主認為餐廳食物質素不佳，「比壽司郎更差」，明言「To老闆：希望你可以cut咗你個omakase，唔好再害人」。

問題2：食物安排

樓主說，是次「Omakase」埋單總額4,000多元，但壽司只有3件，「壽司得三嚿畀你，勁。上得3件請問係咪收平啲啊？冇」。樓主又說，上壽司前「專登畀飯塞飽你」。

不過，從樓主上傳的照片見到，她與男友享用的食品包括多種魚類刺身，更有海膽、帶子和原隻瀨尿蝦等等，而她亦表示「後面2舊（嚿）壽司、味噌湯同水果冇影，連雪糕都冇」，換言之除了3件壽司外，其實還有十多款食品。

樓主上載當日所吃「Omakase」食物，可見除了3件壽司外，其實還有十多款食品。（「Facebook群組「香港Omakaseおまかせ關注組」圖片）

樓主上載當日所吃「Omakase」食物，可見除了3件壽司外，還有原隻瀨尿蝦。（「Facebook群組「香港Omakaseおまかせ關注組」圖片）

樓主上載當日所吃「Omakase」食物，可見除了3件壽司外，其實還有十多款食品，包括海膽。（「Facebook群組「香港Omakaseおまかせ關注組」圖片）

樓主上載當日所吃「Omakase」食物，可見除了3件壽司外，其實還有十多款食品。（「Facebook群組「香港Omakaseおまかせ關注組」圖片）

樓主表示，吃完「Omakase」2小時後，其男友要外賣茶餐廳炸雞髀及可樂填肚。（「Facebook群組「香港Omakaseおまかせ關注組」圖片）

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問題3：服務態度

樓主指出，餐廳只提供3件壽司，卻催促食客進食，「求其畀三嚿你，仲要催你食，話唔新鮮快啲食。趕客」、「是否趕收工？我哋冇飲酒喎」。

問題4：食物份量

樓主表示其男朋友食「Omakase」後未夠飽，要再叫其他餐廳外賣填肚，「男朋友返到去仲要喺foodpanda嗌個炸雞，笑死」。

樓主表示，吃完「Omakase」2小時後，其男友要外賣茶餐廳炸雞髀及可樂填肚。（「Facebook群組「香港Omakaseおまかせ關注組」圖片）

問題5：老闆及侍應

樓主說，「個老闆好興周圍叫你老闆，waitress又攞你電話話有新鮮嘢叫你，不斷WhatsApp你嗌你老闆。嗌咗個瀨尿蝦，佢話新鮮送到，但冇咩特別，+$850」。

樓主最後感嘆，「以前覺得好食嘅鐵板燒／Omakase而家都變咗「湯（劏）」水魚。大家覺得$4xxx為咗畀waitress＋該店老闆嗌老細、先生值唔值？」。

不過，該餐廳稱呼客人作「老闆」的策略似乎頗成功，因為樓主指出，其男友習慣吃飯時永遠手機不離手，可能在談電話或看短片，因此心不在焉，「餵佢食屎壽司其實應該都唔知道」，而他曾最少4次帶同事去該餐廳光顧，「即係間餐廳求其俾屎佢食，再嗌佢老細」，那男友無論吃甚麼都會願意付錢。

網民：交智商稅

網民看過帖文及食物相片議論紛紛，「4,000幾食啲咁嘅嘢，不如直接飛去日本食」、「4xxx 好出名嘅都食到」、「4,000幾去轉日本食埋都得」、「咁樣$4,000，佢真係好好賺」、「正正經經去食壽司郎好過，起碼甜品一定好食先」、「當交智商稅」、「 點解唔去啲正正常常嘅餐廳？係要去啲伏伏地嘅先開心」。

樓主男友收餐廳私訊致歉

樓主其後在留言區回應，指發帖後男友收到該餐廳職員的私訊，並付上其發文的連結，稱「原來我哋做得咁差，我哋都唔知，老闆話真係好對你唔住，Sorry」。