的士逆線行車！堵路與其他司機罵戰　遭全場圍攻：X你老X，報警！

駕車時要遵守行車方向是常識吧？但有的士司機竟然公然逆線行駛，還敢「聲大夾惡」？近日網上流傳影片，顯示有１輛綠色的士在路上逆線行車，迎面駛向另1輛黑色私家車，雙方司機停在馬路發生口角。現場有其他司機亦停車，上前了解情況，並群起向的士司機施壓，最終的士司機被全場人士圍攻，終敗陣空出通道，讓被堵住的黑色私家車等車輛通過。拍片者表示聽在場人士指，「佢（的士司機）係逆線㗎嘛，仲鬧返人轉頭，咪畀人X囉」。



有網民直斥無論任何情況，逆線行車就是有錯在先，故形容的士司機「被圍攻」是「自己攞嚟衰」。有人認為在場人士應即時報警，甚至不該讓涉事的士離開，「梗係即刻報警啦」。



網傳影片指有綠色的士逆線行車，擋着另1輛黑色私家車去路，雙方司機停在馬路中央口角。（Facebook影片截圖）

疑的士逆線行駛截停私家車

網傳影片可見，1輛綠色的士與黑色私家車停在路中央，2車車頭相對。雖然未知事前情況，惟根據在場男子的對話內容得知是的士逆線行駛，黑色私家車去路被阻而停下。

1名白衣男站到的士司機位車門旁責罵士司機，不過未能聽到的士司機如何回應，而白衣男大爆粗口並揚言要報警，「X你老X，報警！」，影片的聲音不算清晰，但隱約聽到有男子鬧的士「仲塞喺度」。

1名戴鴨舌帽的大叔嘗試幫忙指揮交通，叫的士讓路。（Facebook影片截圖）

的士司機「被圍攻」

隨後畫面可見有4、5名男子圍在的士旁，有人責備的士司機、有人勸架，亦有人僅站着圍觀。其中1名戴鴨舌帽的大叔就嘗試幫忙指揮交通，叫的士讓路。之後的士才開始向後移動，並扭軚空出通道，讓被堵住的汽車通行。這時可聽到拍片者聲音，稱「佢（的士司機）係逆線㗎嘛，仲鬧返人轉頭，咪畀人X囉」，惟但隨即補充「我估啊，聽佢哋講」。

影片結束時，白衣男返回黑色私家車，然後開車駛離該處，惟與的士擦身而過時仍忿忿不平，伸手指罵的士司機。

白衣男返回黑色私家車，駛離時仍忿忿不平，伸手指罵的士司機。（Facebook影片截圖）

的士最終駛到一旁，空出通道讓被堵住的汽車通行。（Facebook影片截圖）

有網民回應指的士司機逆線行駛就是有錯在先，且從雙方僵持的狀態推斷的士司機沒有即時認錯，而且令路面堵塞，才會導致「被圍攻」，形容是自作孽，「自己攞嚟衰」。亦有網民認為在場人士應即時報警或之後進行網上舉報，「梗係即刻報警啦」、「有無車cam？影住駕（舉報）啦」。

逆線行車可被控危駕

在馬路上逆線行車可被控危險駕駛，根據第374章《道路交通條例》第37條「危險駕駛」，任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪，一經公訴程序定罪定罪，可被判罰款2.5萬元及監禁3年。

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