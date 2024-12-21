內地女花¥XXX買羽絨褸　剪開竟是這填充物　網民：還有什麼是真？

冬天凍冰冰花錢買羽絨，竟要剪開來才確認到真偽！最近杭州有女子到當地的服裝城買羽絨，花了499人民幣（約530港元）買1款店家聲稱90%白鴨絨的羽絨服，她出於好奇剪開小部分檢查，發現裏面是被叫作「飛絲」的填充物。涉事的服裝城回應內媒指，目前已向消費者退款及下架同一批次產品，正要求廠商提供質檢報告，待確認是否「飛絲」。事件令內地網民大崩潰，大呻百姓花了錢還是買到假羽絨，「反正都是假的，買100多棉服算了，省的被騙」、「所以還有什麼是真的啊……」。



女子買羽絨回家後出於好奇剪了一角檢查，發現裏面不是羽絨。（微博影片截圖）

內媒報道，浙江杭州1名女子在服裝城花了499元人民幣買羽絨服，店家聲稱是90%白鴨絨，但她回家出於好奇剪開一點檢查，發現裏面全是叫作「飛絲」的填充物，向商家反映「也沒有任何處理方式」。

剪開檢查驚見全是飛絲

影片所見，白色羽絨服剪開後裏面的「飛絲」狀似較硬身的棉花，她又展示衣服上的標籤，上面標有「充絨量：90%」、「大身填充物：白鴨絨」、「產品等級：合格」。

飛絲是羽絨加工過程中從羽毛上面脫落出來的單根短絲，填充入衣服後外觀上和羽絨相似，就連手感都差不多，但沒保暖效果，消費者很難分辦兩者差異。

女子稱羽絨服內全是稱作「飛絲」的填充物。（微博影片截圖）

衣服上的標籤，上面標有「充絨量：90%」、「大身填充物：白鴨絨」、「產品等級：合格」等。（微博影片截圖）

商家：已退款並下架同一批次

內媒九派新聞聯絡店舖所在的服裝城，職員指12月18日早上已退款給該名消費者，該件羽絨服已回收給市場管理部，並下架同一批次的貨品。而涉事羽絨內部的填充物是否「飛絲」則暫時無法確認，要等廠商提供質檢報告，需待進一行調查，若確認是「飛絲」，會對涉事商家進行處罰。

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網民崩潰：只想買100多元的羽絨服，反正都是假的

冬天正是穿羽絨保暖之時，內地網民大嘆如今花了錢都買不到「真羽絨」，「本來想買500（元）的，現在只想買100多（元）的羽絨服，反正都是假的」、「不怕便宜的是假的，就怕花了錢也是假的」、「所以還有什麼是真的啊……」、「以前的棉服哪裡去了」、「說買貴點的好，現在貴點的也就差」，又認為相關部門應介入，「市場監管完美隱身」、「退款？假一賠十吧」、「把牌子爆出來」。

（綜合）