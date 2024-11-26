假羽絨｜雙11你淘寶了嗎？70000件外套被揭含絨量0　以狗毛等冒充

近日大陸浙江湖州織里公安破獲一生產銷售偽劣羽絨外套工廠，雖吊牌標示含絨量達70%，實以碎絨、豬毛、狗毛冒充，經檢測其含絨量基本為0%，該批外套數量超7萬件，涉案價值700多萬元人民幣。



綜合《央視財經》、《大象新聞》等陸媒報道，近日織里警方在日常工作中發現，當地一家服裝廠直播時，以遠低於市場價格，一件僅89元人民幣「甩賣」兒童羽絨外套。7日聯合市場監管局，出動警力50餘人開展收網行動，抓捕犯罪嫌疑人3人，當場查獲「假羽絨外套」7萬餘件，價值700餘萬元人民幣。

浙江公安破獲一生產銷售偽劣羽絨外套工廠，雖標示含絨量達70%，實以狗毛、豬毛等冒充，經檢測含絨量基本為0%。（微博@紅星新聞）

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辦案員警表示，涉案羽絨外套吊牌上標著70%絨，然而通過專業檢測顯示，該批服裝羽絨含量基本為0%，均系偽劣產品。據該公司負責人交代，他們7月就開始做羽絨外套，但今年生意不好做，羽絨價格又高，便動起了歪主意，用「粉碎毛」以次充好降低成本。

目前，該企業3名主管人員已被採取刑事強制措施案件，正在進一步偵辦中。

一名業內人士向記者透露，今年90白鵝絨行情價格約為每公斤1100元人民幣，較去年鵝絨原材料漲幅30-40%，若填充200克鵝絨，單鵝絨成本就已經220元人民幣。

該名業內人士進一步爆料鵝絨外套造假手段，稱最常使用50%絨冒充90％絨、摻雜質增重等方式，或因今年原材料過高，除摻飛絲、碎絨外，還以豬毛、狗毛等其他雜質用來增重。所謂「飛絲」，是指在羽絨加工過程中，從羽毛上脫落下來的單根短絲。

除羽絨外套，包括羽絨被等「假羽絨製品」也在線上、線下市場肆意泛濫，同樣一款外觀的羽絨被，充90%絨，成本800元人民幣；充「高絲」成本只要一半，僅400元人民幣，這些假羽絨被除了被消費者買回家中，也會流向酒店、民宿等場所。

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