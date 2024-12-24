大叔涉性騷擾人妻同事被炒！公司不忿要賠償　上訴爆細節結果這樣

涉性騷擾女同事被炒，最後竟能大翻身？安徽1名中年倉管員被解僱後尋求勞動仲裁，最終其公司需要賠償近4萬人民幣（約4.2萬港元），公司不服上訴，爆出該員工有多項紀律問題，包括經常遲到、不服從上司等，最嚴重是他性騷擾已婚女同事，多次發「敏感短訊」，而且利用職便以閉路電視截取對方出入畫面，令女同事家屬到公司大鬧，最終女同事要辭職。倉管員否認性騷擾並提出解釋，最終法院仍判涉事公司需要賠償。



中年漢因紀律問題及性騷擾已婚女同事被炒。（《合約男女》劇照）

內媒報道，安徽法院1宗案件近日引起熱議，當地1名擔任倉管員、化名「楊昆」的70後（約44至54歲）男子，因為性騷擾女同事被公司開除，他申請勞動仲裁後，成功要求公司支付補償金，但公司不服上訴至法院。

被炒後申請勞動仲裁 公司被判要賠償

案情指，2022年8月，楊男和涉事公司簽約擔任後勤工作，翌年續約時公司增加條款，列明性騷擾其他同事或者客戶將予以開除。至2023年9月，食品公司正式將楊男解僱。楊男事後申請勞動仲裁，仲裁確認原公司炒人違反勞工合同，要賠償39,510人民幣（約4.2萬港元），但駁回了楊男其他仲裁請求。

中年倉管員不滿被解僱，尋求勞動仲裁，涉事公司被裁定需向他作出經濟補償。（示意圖／iSTOCK）

被爆性騷擾已婚女同事 女方家屬到公司大鬧

今年2月，公司不服提出上訴，大爆楊男有多項紀律問題，包括經常遲到、不按時打卡、不服從上級管理、常與業務員爭執、上班睡覺等，最嚴重的是他多次騷擾女同事。該名女同事已婚，在多次拒絕及警告下，楊男仍堅持發出「曖昧短訊」，說「麼麼噠（親吻動作擬聲詞）」、「喜歡你」等敏感字眼性騷擾女同事。楊男更利用職便，截取多張閉路電視拍下女同事的照片，並在凌晨4時許發給對方，對女同事生活構成重大影響，其家屬更到公司大鬧，最終該女同事因無法安心而提出辭職，事件影響公司形象。公司經理曾就這些問題與楊男商討，但他未有改正，只能無奈將他解僱。

辯稱傳送「潮流語言」無性暗示

楊男辯稱沒有騷擾女同事，未有用過「輕佻、下流語言」，據法庭紀錄，他曾發出的短訊內容，包括「昨天下午看到你手舉成愛心，頂着烈日和郭熱情交談，看了妒忌死了」、「因為喜歡你，所以感到很彆扭」、「美女，晚安麼麼噠（親吻動作擬聲詞）」。楊男解釋，這些話語是「潮流語言」，用來表達個人欣賞和讚美，沒有性暗示。

中年漢指，他未對女同事用過下流語言，只是寫了「潮流語言」，沒有性暗示。（《德魯納酒店》劇照）

法院認為未構成性騷擾

法院認為，楊男下班後對女同事發曖昧短訊、對方家屬到公司鬧事，結合相關內容考慮，即使楊堅稱是「欣賞而發」，但部分用語屬情侶、長輩和孩子之間才使用，他明知對方已婚，應視為不恰當行為，未構成性騷擾，但仍屬言語侵犯他人的人格權。然而，食品公司提交的證據不足以證明必順解除勞工合同的程度，確認公司炒人屬違反勞工合同的違法行為，要支付經濟補償金39,510元。

（綜合）