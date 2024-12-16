內地一間行銷公司日前進行招募實習生面試，面試官出了一道難倒眾多求職者的腦筋急轉彎：「如果我女兒是你女兒的媽媽，那我是你的誰？」



在場3位求職者僅有15秒思考時間，其中1人在短時間內列出4種可能答案，邏輯清晰獲得面試官青睞，當場獲得取錄！

面試難題｜我女兒是你女兒的媽媽 那我是誰？他淡定這樣答秒取錄（01製圖）

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綜合陸媒報道，這間行銷公司在招募實習生時，經過幾個階段的面試，最後只剩下3位求職者進入最終面試。面試官向他們拋出一個腦筋急轉彎的問題：「如果我女兒是你女兒的媽媽，那我是你的誰？」並給了他們15秒的時間思考。

第一位求職者在思考後卻無法給出答案，當場被面試官考倒；第二位求職者雖然感到緊張，但仍然嘗試回答：

這個問題沒有確定的答案，如果我的女兒叫你女兒媽媽，那你有可能是我爸爸。

最後一位求職者則從容不迫地分析道，這個問題並沒有標準答案，而是存在多種可能性。他列舉了四種情況：

如果我是女生，妳也是女生，那麼妳是我媽媽；如果我是男生，妳是女生，那妳就是我外母；如果我是女生，你是男生，你就是我爸爸；如果我們都是男生，那麼你就是我外父。

面試官聽完最後一位求職者的回答後，對其邏輯清晰、條理分明的表現感到非常滿意，當場決定錄用他成為實習生。

面試問題雖然看似簡單，但實際上考驗的卻是求職者的邏輯思維和臨場應變能力。最後一位求職者之所以能夠脫穎而出，正是因為他能夠全面考慮問題的各種可能性，並以清晰、有條理的方式表達出來，展現出了優秀的邏輯思考能力和溝通表達能力。

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求職者「用2步驟」成功獲取錄 點圖放大看圖解答案：

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